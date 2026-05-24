ラ・リーガ 25/26の第38節 レアル・マドリードとビルバオの試合が、5月24日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。レアル・マドリードのダニエル・カルバハル（DF）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

さらに41分レアル・マドリードが追加点。ティアゴ・ピタルチ（MF）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、45+1分、ビルバオのイニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ビルバオが選手交代を行う。ジェライ・アルバレス（DF）からアンドニ・ゴロサベル（DF）に交代した。

51分レアル・マドリードが追加点。アルバロ・カレーラス（DF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

60分、ビルバオは同時に2人を交代。イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、ウナイ・ゴメス（MF）に代わりイニゴ・レクエ（DF）、アレハンドロ・レゴ（MF）がピッチに入る。

69分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ダビド・アラバ（DF）からディーン・ハイセン（DF）に交代した。

73分、レアル・マドリードは同時に3人を交代。ジュード・ベリンガム（MF）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（FW）に代わりダニ・セバリョス（MF）、アルダ・ギュレル（MF）、ブラヒム・ディアス（FW）がピッチに入る。

74分、ビルバオが選手交代を行う。ゴルカ・グルセタ（FW）からウルコ・イゼタ（FW）に交代した。

82分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ダニエル・カルバハル（DF）からSerrano Salazar Manuel（DF）に交代した。

86分、ビルバオが選手交代を行う。ミケル・ハウレギサール（MF）からミケル・ベスガ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分レアル・マドリードが追加点。ティアゴ・ピタルチ（MF）のアシストからブラヒム・ディアス（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

だが、90+1分、ビルバオのイニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからウルコ・イゼタ（FW）がヘディングシュートを決めて4-2と2点差に詰める。

ここで後半終了。4-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レアル・マドリードが4-2で勝利した。

なお、レアル・マドリードは3分にティアゴ・ピタルチ（MF）、20分にジュード・ベリンガム（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 06:00:15 更新