小結・若隆景が東前頭１３枚目・琴栄峰との３敗同士の一番を押し出しで制し、トップに並んだ。単独首位だった大関・霧島は西前頭１０枚目・伯乃富士に寄り倒され、３敗に後退。霧島と若隆景は対戦を終えており、４敗の平幕・義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕の５人にも優勝の可能性が残された。千秋楽で霧島と若隆景が勝てば優勝決定戦で決着。両者が敗れた場合は４敗の力士が加わり、史上最多の６人による決定戦にもつれ込む可能性がある。

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霧島の敗因は悪癖だ。流れの中で左から振って体勢を入れ替えたが、右前まわしが１枚で伸び切っていた。腰が高くなって伯乃富士に土俵際で残されてしまった。振らないで引きつけて前に出るのが正解。力任せで理詰めではなかった。１３日目の琴栄峰との一番も左から振って苦しくなった。優勝を意識すると我を忘れる。プレッシャーを感じているのは間違いない。

若隆景は出足が鋭かった。数々の修羅場を乗り越えてきただけに、優勝がかかった一番でも浮いたところがなかった。１００点満点の相撲だ。逆に琴栄峰は立ち合いで左からの張り差しを選択した。若手が注文相撲に走ると０点になる。

千秋楽は、霧島と若隆景の優勝決定戦となる確率が７０％。どちらかが負けて優勝が決まるのが２０％。４敗勢を含めた決定戦が１０％と予想するが、その場合はもうグジャグジャで予想不可能になる。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）