１０日、黒竜江省大慶市の林甸湿地でひなを世話するコウノトリ。（大慶＝新華社配信／張樹）

【新華社ハルビン5月23日】中国黒竜江省ではこのところ、北帰した渡り鳥が各地の生息地で子育ての時期を迎えている。初夏を迎えた黒竜江の大地に生命の息吹が広がっている。

２０日、黒竜江省双鴨山市の安邦河国家湿地公園でひなを世話するコサギ。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／韓陽）

１９日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区でひなを世話するヘラサギ。（ドローンから、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

１９日、黒竜江省同江市の八岔島国家級自然保護区でひなを世話するアオサギ。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）

１２日、黒竜江省チチハル市の湿地でひなを世話するコウノトリ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

１９日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区でひなを世話するヘラサギ。（ドローンから、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

１９日、黒竜江省チチハル市の湿地でひなを世話するコウノトリ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

２０日、黒竜江省同江市の八岔島国家級自然保護区でひなを世話するコウノトリ。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）

２０日、黒竜江省富錦市の三環泡国家級自然保護区でひなを世話するコウノトリ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）

１９日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区でひなを世話するコウノトリとカワウ。（ドローンから、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

１９日、黒竜江省チチハル市の湿地でひなを世話するコウノトリ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

１９日、黒竜江省同江市の八岔島国家級自然保護区でひなを世話するコサギ。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）

２０日、黒竜江省富錦市の三環泡国家級自然保護区でひなを世話するコウノトリ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）

１９日、黒竜江省同江市の八岔島国家級自然保護区でひなを世話するコサギ。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）

１０日、黒竜江省大慶市の林甸湿地でひなを世話するコウノトリ。（大慶＝新華社配信／張樹）

２０日、黒竜江省双鴨山市の安邦河国家湿地公園でひなを世話するヘラサギとアオサギ。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／韓陽）