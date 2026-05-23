【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】「逆足ニアぶち抜き」の衝撃ゴラッソ（実際の様子）

U-17日本代表が誇る16歳の神童が、特大のインパクトを残した。背番号10を背負うMF北原槙（FC東京）が、優勝を決定づける驚愕の“逆足スーパーゴラッソ”をマーク。ファンからも絶賛の声が相次いでいる。

U-17日本代表は日本時間5月23日、AFC U17アジアカップ決勝でU-17中国代表と対戦。前半に3ゴールを挙げる猛攻を見せると、後半は2失点を喫したものの何とか逃げ切り勝ちを収め、2大会ぶり史上最多5回目のアジア制覇を果たした。

決勝点となったのが、45＋2分に北原が挙げたゴラッソだった。敵陣ペナルティーエリア手前の右サイドで、MF和田武士（鹿島ユース）からボールを受けた背番号10は、右足でボールをトラップして跨ぎフェイントを入れると、そのままコンパクトに左足を振り抜く。鋭いシュートは対峙した中国のDFチャン・シンヤオの股を完璧に抜け、GKチン・ズーニウが守るニアサイド左下を豪快に撃ち抜いた。

「格の違いを見せつけたな」の声も

右利きながら、左足で挙げたスーパーゴールはSNS上でも話題に。ファンからは「すんごいシュート」「うますぎる」「いやー北原すご。左足でニアぶち抜きはすごい」「右利きなのに左足シュートもパワーあって精度高いの凄いね」「あそこからニア持っていけるのすごいな」など、圧巻の技術を称賛するコメントが殺到した。

さらに、「格の違いを見せつけたな」「さすがNo.10」「北原やっぱバケモンや…なんつーゴラッソ」「北原君はU17だとレベルが違うな」といった圧倒的な存在感を称える声や、「北原さん末恐ろしい…。凄い選手なるぞ、これは」「北原は次のワールドカップいるやろ多分」「4年後か8年後はW杯だな」など将来のA代表での活躍を期待する声も多く挙がった。

FC東京のアカデミーで育った北原は、2025年3月にJ1最年少出場記録を更新（15歳7か月22日）。同年7月7日の16歳の誕生日にはプロ契約を締結した、まさに日本サッカー界が誇る神童だ。

今大会では通算6ゴールを挙げて大会得点王に輝き、さらに大会MVPを受賞する大活躍を演じ、日本のエースとして文句なしのパフォーマンスで優勝に貢献した北原。今年11〜12月に控えるU-17ワールドカップでも躍動が期待される。

（ABEMA de DAZN／AFC U17アジアカップ）

