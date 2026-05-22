髙槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう22日は、弱い雨や霧雨が残った所がありましたね。



小野 和久 気象予報士：

この時間のテレビ金沢前は曇っていますが、風が心地よく、テレ金ちゃんも過ごしやすそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

あす23日・土曜日は晴れますが、24日・日曜日は午前中、雨の降る時間があるでしょう。来週26日・火曜日からは、梅雨に入ったかのような天気が続く見込みです。





23日の予想天気図です。

小野：

高気圧の中心から遠いため、石川県内は雲が多いでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす23日から夏日が続きます。天気は、24日・日曜日の午前中は雨。26日・火曜日からは、梅雨に入ったかのような天気が続く見込みです。



髙槌：

梅雨の時期が近づいているなあ…と感じますね。



小野：

その梅雨ですが、去年の梅雨入りを伝えた、こちらのニュースをご覧ください。

小野：

これは去年、6月10日に放送しました。



この発表は速報と呼ばれ、後日、確定の日が決められます。その、去年の結果がこちらです。

髙槌：

5月に繰り上げられたんですか。去年は、ちょうどきょう22日が梅雨入りだったんですね。



小野：

統計開始以来、最も早い記録でした。ことしも備えはしっかりとしましょう。

