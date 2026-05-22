【お天気どうなる】23日は雲多めの晴れ 24日午前中に雨の時間も 26日から梅雨のような天気続く
髙槌 七海 キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう22日は、弱い雨や霧雨が残った所がありましたね。
小野 和久 気象予報士：
この時間のテレビ金沢前は曇っていますが、風が心地よく、テレ金ちゃんも過ごしやすそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。
小野：
あす23日・土曜日は晴れますが、24日・日曜日は午前中、雨の降る時間があるでしょう。来週26日・火曜日からは、梅雨に入ったかのような天気が続く見込みです。
小野：
高気圧の中心から遠いため、石川県内は雲が多いでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
あす23日から夏日が続きます。天気は、24日・日曜日の午前中は雨。26日・火曜日からは、梅雨に入ったかのような天気が続く見込みです。
髙槌：
梅雨の時期が近づいているなあ…と感じますね。
小野：
その梅雨ですが、去年の梅雨入りを伝えた、こちらのニュースをご覧ください。
小野：
これは去年、6月10日に放送しました。
この発表は速報と呼ばれ、後日、確定の日が決められます。その、去年の結果がこちらです。
髙槌：
5月に繰り上げられたんですか。去年は、ちょうどきょう22日が梅雨入りだったんですね。
小野：
統計開始以来、最も早い記録でした。ことしも備えはしっかりとしましょう。