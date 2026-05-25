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塾講師ヒラが「【5月病でも間に合う】今からたった１週間で逆転できる“裏ルート勉強法”」を公開した。紹介されているのは、気合がゼロの状態からでも始められる学習法だ。全教科をバランスよく勉強する従来の方法から脱却し、短期間で成績の逆転を狙う目的がある。



動画の前半では、一つ目の裏ルートとして「量を捨てて爆発ポイントに全振りする」方法が紹介された。全教科を均等に学ぶのは落とし穴だと指摘し、「広くやらず1点集中で刺す」ことの重要性を説いている。まずは手持ちの問題集で解けない問題に印をつけ、自分の弱点を可視化する。そして、間違えた問題の解き方を理解した後は、教材を閉じて「自力で再現できるか？」を確認しながら繰り返すことが、記憶を深く定着させる秘訣だと解説した。



中盤では、二つ目の裏ルートである「時間ではなく回数に集中する」という考え方が提示された。「今日は3時間勉強する」と決めても、気づけば時間を気にするだけになってしまうと指摘。「何時間やるか」ではなく「何回やるか」に焦点を当て、例えば英単語なら「100個を5周する」といった具合に回数をノルマ化する。人間の脳は繰り返しでしか覚えないため、反復して「1回1回の負担が軽く」なる感覚を掴むことが推奨されている。



後半では、三つ目の裏ルートとして「強制環境を作って意思の力に頼るのをやめる」ことが説明された。どんなに成績が良い人でも意志の力には限界があるため、図書館や自習室を利用したり、友人と無言通話を繋いだりして、サボれない環境を作ることが重要だという。さらに「スマホは『目に入るだけ』で集中力が下がる」という研究結果も紹介され、端末を別の部屋に置くなど、物理的に遠ざける工夫が語られた。



自身の弱点に絞った反復練習と、環境そのものを変えるこの勉強法を取り入れれば、学習の質と集中力は劇的に向上するはずだ。