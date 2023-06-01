SiMが新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を配信開始。あわせてミュージックビデオを公開した。

さらなるビッグニュースとして、『PLAYDEAD』以来となる3年ぶりのオリジナルアルバム『HOOMAN AFTER ALL』を9月2日にリリースすることも発表された。リリース発表と同時にトラックリストとジャケットも公開され、Pre-add/Pre-saveもスタート。

これまですべての制作をセルフプロデュースで行ってきたSiMだが、7枚目のフルアルバムとなる今作では初の試みとしてJon Lundinをプロデューサーとして迎えている。彼の手腕により隅々まで洗練されつつも、元来の音楽的破天荒さが損なわれることはなく『パンク、ハードコア・レゲエ・スカ・ヒップホップ・メタル・ニューメタルが同居した上で、なぜかキャッチー』という摩訶不思議なSiMワールド全開の作品が完成した。

収録曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」「Sailing On」は、System Of A DownのベーシストShavo Odadjianによるバンド、Seven Hours After VioletのメンバーMorgoth BeatzとともにLAで作曲。SiMと同じく世界を相手に戦うバンド、花冷え。よりYukinaをフィーチャリングした「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」や、下積み時代からの盟友であるMasato(coldrain)を迎えた「ZiON」、HEY-SMITHのホーン隊を招集した「The Sniffing Cats Ska」など、満を持した豪華コラボレーションも光る。

アルバムタイトルにある「HOOMAN (フーマン)」とは、日本語で表すなら「人間」ではなく「ニンゲン」。我々人類を、犬や猫などの動物視点から表したスラングであり、ジャケットにはMAHが実際の愛猫を抱く写真が採用されている。

配信シングル「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」

2026年5月22日（金）リリース

配信リンク：https://sim.lnk.to/BLiNDEYES

7th Full Album『HOOMAN AFTER ALL』

2026年9月2日（水）リリース

Pre-add/Pre-saveはこちらから：https://sim.lnk.to/HOOMANAFTERALL 収録曲

1.FiVE TiMES DEAD (by my wallet)

2.BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。

3.DALALA

4.HOLD MY BEER

5.Karen’s Son

6.The Sniffing Cats Ska feat. HEY-SMITH

7.HOOMAN AFTER ALL

8.GHOST iN TOKYO

9.ZiON feat. Masato from coldrain

10.BLACK SUBMARiNE

11.FREEZE ME UP

12.Sailing On

＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

4月20日(月) 静岡・浜松窓枠 19:00/19:30

4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎 19:00/19:30

4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED 19:00/19:30

4月29日(水・祝) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL 19:00/19:30

4月30日(木) 佐賀・佐賀GEILS 19:00/19:30

5月7日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1 19:00/19:30

5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA 19:00/19:30

6月12日(金) 滋賀・滋賀U☆STONE 19:00/19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 19:00/19:30

6月18日(木) 広島・広島クラブクアトロ 19:00/19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle 19:00/19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE 19:00/19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL 19:00/19:30

7月1日(水) 岐阜・岐阜club-G 19:00/19:30

7月3日(金) 福井・福井SNOT 19:00/19:30

7月8日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24 19:00/19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE 19:00/19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me 19:00/19:30

7月14日(火) 秋田・秋田CLUB SWINDLE 19:00/19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE 19:00/19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan 19:00/19:30

7月28日(火) 富山・富山SOUL POWER 19:00/19:30

7月30日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX 19:00/19:30

8月3日(月) 東京・Spotify O-EAST 18:30/19:30

チケット一般発売中