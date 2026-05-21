映画『バイオハザード』完全新作10月9日公開 ポスタービジュアル2種類公開
映画『バイオハザード』の完全新作が10月9日に公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアル2種類が公開された。ストーリーは医療品の配送を請け負った男ブライアンは、己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされる物語が展開される。
【画像】怖すぎるだろ…映画『バイオハザード』完全新作のビジュアル
メガホンを取るのは『バーバリアン』（22）や、全世界興行収入2億ドルを突破し、ホラー映画でありながらエイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』（25）を手掛けた、現代ホラー界の鬼才と名高いザック・クレッガー。
クレッガー監督は、自らゲーム「バイオハザード」シリーズのファンであることを公言しており、2025年には「バイオハザード4」を100回クリアしたことをメディアに明かしたほか、今年2月発売のゲーム最新作「バイオハザード レクイエム」もすでに周回プレイに入っていることをジャーナリストに明かすなど、その熱量は筋金入り。
ゲームと映画との強い繋がりについては、「本作はゲームへのラブレターであり、その世界観、ルールや設定を踏襲している全く新しいストーリー」や「『バイオハザード2』や『3』と世界観を共有しながらも、トーンは『4』に近い」とメディアに明かしており、「しっかりと恐怖に踏み込んだ物語を書きたかった。ゲームのファンには間違いなく喜んでもらえるはず」と、ゲームのサバイバルホラーとしての真髄に忠実であることに自信を見せている。
さらにクレッガー監督は、これまで自身の作品でトレードマーク的に取り入れてきた演出技法であるタイムジャンプを封印。本作ではある地点から目的地へ移動する主人公がストレートに描かれ、その過程で悪夢が彼を連鎖的に襲うと語っている。その＜ブレーキなし、全編フルスロットル＞の展開は、早くも業界内でホラー版『マッドマックス 怒りのデスロード』だと評する声も上がっている。
映画のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたかわからないほどやり込んだというクレッガーが、深い「バイオ愛」を注ぎ込んで製作にあたっている。
物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃
れられない恐怖を体感することになる。
今回、全世界一斉解禁されたのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのようなビジュアルの2 種のティザーポスター。1 枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む「何か」の存在を仄めかし、見る者の想像をかき立てる。
もう1枚は、ゲームシリーズでお馴染みの三人称視点を思わせる構図で、主人公ブライアンの姿を捉えたもの。彼が請け負った医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上に佇む人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。いずれのポスターも、ザック・クレッガーの巧みなホラー演出と、「バイオハザード」が持つ圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。
■クレジット表記
・邦題：『バイオハザード』
・原題：『RESIDENT EVIL』
・監督：ザック・クレッガー
・脚本：ザック・クレッガー、シェイ・ハッテン
・製作：ロバート・クルツァー、ザック・クレッガー、ロイ・リー、ミリ・ユーン、カーター・スワン、アサド・キジルバッシュ
・エグゼクティヴ・プロデューサー：オリヴァー・ベルベン、ヴィクター・ハディダ、リチャード・ライト、ロバート・ベルナッチ
・出演：オースティン・エイブラムス、ザック・チェリー、カーリー・レイス、ポール・ウォルター・ハウザー
■ストーリー
医療品の配送を請け負った男ブライアン（オースティン・エイブラムス）は、己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされる。
【画像】怖すぎるだろ…映画『バイオハザード』完全新作のビジュアル
メガホンを取るのは『バーバリアン』（22）や、全世界興行収入2億ドルを突破し、ホラー映画でありながらエイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』（25）を手掛けた、現代ホラー界の鬼才と名高いザック・クレッガー。
ゲームと映画との強い繋がりについては、「本作はゲームへのラブレターであり、その世界観、ルールや設定を踏襲している全く新しいストーリー」や「『バイオハザード2』や『3』と世界観を共有しながらも、トーンは『4』に近い」とメディアに明かしており、「しっかりと恐怖に踏み込んだ物語を書きたかった。ゲームのファンには間違いなく喜んでもらえるはず」と、ゲームのサバイバルホラーとしての真髄に忠実であることに自信を見せている。
さらにクレッガー監督は、これまで自身の作品でトレードマーク的に取り入れてきた演出技法であるタイムジャンプを封印。本作ではある地点から目的地へ移動する主人公がストレートに描かれ、その過程で悪夢が彼を連鎖的に襲うと語っている。その＜ブレーキなし、全編フルスロットル＞の展開は、早くも業界内でホラー版『マッドマックス 怒りのデスロード』だと評する声も上がっている。
映画のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたかわからないほどやり込んだというクレッガーが、深い「バイオ愛」を注ぎ込んで製作にあたっている。
物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃
れられない恐怖を体感することになる。
今回、全世界一斉解禁されたのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのようなビジュアルの2 種のティザーポスター。1 枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む「何か」の存在を仄めかし、見る者の想像をかき立てる。
もう1枚は、ゲームシリーズでお馴染みの三人称視点を思わせる構図で、主人公ブライアンの姿を捉えたもの。彼が請け負った医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上に佇む人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。いずれのポスターも、ザック・クレッガーの巧みなホラー演出と、「バイオハザード」が持つ圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。
■クレジット表記
・邦題：『バイオハザード』
・原題：『RESIDENT EVIL』
・監督：ザック・クレッガー
・脚本：ザック・クレッガー、シェイ・ハッテン
・製作：ロバート・クルツァー、ザック・クレッガー、ロイ・リー、ミリ・ユーン、カーター・スワン、アサド・キジルバッシュ
・エグゼクティヴ・プロデューサー：オリヴァー・ベルベン、ヴィクター・ハディダ、リチャード・ライト、ロバート・ベルナッチ
・出演：オースティン・エイブラムス、ザック・チェリー、カーリー・レイス、ポール・ウォルター・ハウザー
■ストーリー
医療品の配送を請け負った男ブライアン（オースティン・エイブラムス）は、己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされる。