FRONTIER、ゲーミングPC・高性能PCを特価販売する「ファンタスティックモール26」
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、毎月26日に24時間限定で、同社PCの人気モデルを特価販売する定期セール「ファンタスティックモール26」を、FRONTIERダイレクトストアにて新たに開始すると発表した。初回セールは2026年5月26日(火)の午前9時より実施予定。
月に1回、24時間限定で開催する特価セール
人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセールとのこと。なお、「26」は同社ブランド名である「FRONTIER (フロンティア)」にちなんだものだという。
初回開催は2026年5月26日(火）AM9時〜5月27日(水)AM8時59分までの24時間限定開催。アウトレットPCが中心のラインナップを予定している。既にセールの特設ページがオープンしているので、更新をチェックしておきたい。今後も、毎月26日開始の24時間限定で定期開催を予定している。
月に1回、24時間限定で開催する特価セール
人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセールとのこと。なお、「26」は同社ブランド名である「FRONTIER (フロンティア)」にちなんだものだという。
初回開催は2026年5月26日(火）AM9時〜5月27日(水)AM8時59分までの24時間限定開催。アウトレットPCが中心のラインナップを予定している。既にセールの特設ページがオープンしているので、更新をチェックしておきたい。今後も、毎月26日開始の24時間限定で定期開催を予定している。