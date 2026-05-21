高橋みなみ、野菜たっぷり5品並んだ食卓公開「栄養バランス最強」「お店のような盛り付け」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓の様子を公開した。
【写真】35歳元AKB神7「お店のような盛り付け」5品並んだ食卓
高橋は「いただきます」とつづり、円形のランチョンマットの上に置かれた料理の写真を投稿。同日ストーリーズ投稿で公開していたオクラの豚巻きをメインに、卵焼き、刻んだきゅうりとネギをのせた冷奴、なすとピーマンの副菜、キャベツや油揚げなどの具材が入った味噌汁と、野菜をたっぷりと使った料理が並ぶ食卓を披露している。
この投稿は「品数豊富ですごい」「冷奴のタレが気になる」「栄養バランス最強」「お店のような盛り付け」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「お店のような盛り付け」5品並んだ食卓
◆高橋みなみ、野菜たっぷりの食卓披露
高橋は「いただきます」とつづり、円形のランチョンマットの上に置かれた料理の写真を投稿。同日ストーリーズ投稿で公開していたオクラの豚巻きをメインに、卵焼き、刻んだきゅうりとネギをのせた冷奴、なすとピーマンの副菜、キャベツや油揚げなどの具材が入った味噌汁と、野菜をたっぷりと使った料理が並ぶ食卓を披露している。
◆高橋みなみの投稿に「栄養バランス最強」と反響
この投稿は「品数豊富ですごい」「冷奴のタレが気になる」「栄養バランス最強」「お店のような盛り付け」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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