タイガー魔法瓶は、同社炊飯器の最上位モデルであり、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」（5.5合炊き）を、2026年6月21日に発売します。カラーは墨黒（すみくろ）と月白（げっぱく）の2色。

「土鍋ご泡火炊き JRT-A100」

記事のポイント 土鍋炊飯器の先駆けであるタイガー魔法瓶が、20年かけて磨いてきた技術を結集して作り上げた20周年記念モデル。精密な加熱制御によりお米の甘みを引き出しつつ、土鍋ならではのふっくらとした炊きあがりが手軽に楽しめます。お手入れが簡単なのも◎。

本製品は、2006年に業界で初めて本物の土鍋を内なべに採用したタイガー魔法瓶が、20年にわたって磨き続けてきた土鍋炊飯技術の集大成となる最上位モデルです。伝統工芸「萬古焼」の技術を受け継ぐ職人のものづくりと、同社が培ってきた熱コントロール技術を融合し、土鍋ならではの蓄熱性と遠赤効果を活かして、ごはんの深い甘みと力強い粒立ちを引き出します。

土鍋釜には、三重県四日市市の伝統工芸品である「四日市萬古焼」を採用。専用の土を約1250度の高温で焼き上げる「三度焼き」の工程を経て、約3か月かけて製造されます。乾燥と焼成を繰り返すことで、一般的な土鍋と比べて約2倍の強度を確保。土鍋素材が持つ高い蓄熱性と遠赤効果により、お米一粒ひと粒にしっかり熱を伝え、旨みを最大限に引き出します。

新モデルでは、理想の熱対流を生み出すために、土鍋の形状と加熱制御を刷新しました。新開発の「旨み対流形状」は、土鍋の厚みを精密に変化させることで、釜内部に多方向へ攪拌する熱対流を発生させる構造です。釜全体にまんべんなく熱を伝えることで炊きムラを抑え、均整のとれたごはんを炊きあげます。

さらに、土鍋底面には「センサースポット」を新たに搭載。センサーの接触箇所をあえて薄型化することで、伝統工芸品ならではの微細な個体差まで温度センサーに伝えやすくしています。これにより、土鍋釜の高い蓄熱性をきめ細かく制御し、お米の芯まで均一に熱を届ける精密な温度管理を実現。お米の深い甘みと、土鍋釜ならではの力強い弾力を引き出します。

加熱構造には、最高温度約300℃の大火力を生み出す「300℃ WレイヤーIH」を採用。底面に2層のIHコイルを備えることで、釜全体へシームレスに熱を伝えながら、直火で炊くような温度差を再現します。上下の温度差を活かした激しくもやさしい熱対流により、お米の甘みを引き出しながら一気に炊きあげます。

甘みを高める新技術として、「とろ火IH制御」も搭載。これは、一流料亭の土鍋ごはんで用いられる「弱火で連続的に加熱して甘みを引き出す工程」を科学的に解析し、IH制御で再現したものです。大火力だけでなく極めて低い火力も緻密に操ることで、お米のデンプンをじっくり分解し、従来モデルと比べてごはんの甘みを約19％アップ。もっちり感も約6.7％向上し、噛みしめるたびにふっくらとした甘みが広がるごはんへと導きます。

保温機能も進化しています。新搭載の「匠おひつ保温」は、「とろ火IH制御」を保温にも活用し、内なべの温度をセンサーで緻密に管理する機能です。温度を上げすぎず、ごはんの乾燥を抑えながら、一粒ひと粒が抱える旨みと水分を保ちます。土鍋全体を包み込むように均一に保温することで、黄ばみ・におい・ベタつきを抑え、最後の一膳まで炊きたてに近いおいしさを楽しめます。

炊きわけ機能も充実しています。国内外から集めた約5000件以上の計測データを活用し、79銘柄と6地域の産地炊きに対応する全85種の炊きわけを実現。「サキホコレ」「はれわたり」「カルローズ」なども新たに追加され、銘柄や産地ごとの特長に合わせた炊飯が可能です。少量でもおいしく炊ける「一合料亭炊き」や、冷めても粒感があり、口の中でふっくらほどける食感を目指した「おにぎりメニュー」、玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューも備えています。

操作部には、新たに「スムーズタッチディスプレイ」を採用。大画面のIPSディスプレイにより視認性を高め、スマートフォン感覚で直感的に操作できます。多彩な炊飯メニューもスムーズに選べるため、最上位モデルならではの機能を日常的に使いこなしやすくなっています。

お手入れのしやすさにも配慮しており、洗う部品は内なべと内ぶたの2点のみ。内ぶたはマグネット式で着脱しやすく、食器洗い乾燥機にも対応します。毎日使う炊飯器だからこそ、炊きあがりのおいしさだけでなく、操作性やメンテナンス性まで高めたモデルとなっています。

新製品の発売を記念して、「JRT-A型発売記念 早期購入キャンペーン」が期間限定で展開されます。応募条件を満たした人には、15,000円相当のVISAギフトカードが応募者全員にプレゼントされます。

キャンペーン期間：

【レシートおよび購入内容確認票の有効期間】2026年7月21日（火）まで

【応募期間】2026年5月21日（木）〜7月28日（火）23:59まで

タイガー魔法瓶 「土鍋ご泡火炊き JRT-A100」 発売日：2026年6月21日 オープンプライス

The post タイガー土鍋炊飯器20年の集大成！ 最上位モデル「土鍋ご泡火炊き JRT-A100」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.