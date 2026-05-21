Snow Manの阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登場した。

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「ベンチャーサポート」は起業家支援のプロ、ということで阿部は“新たな挑戦”について聞かれると「ゴルフ」と回答。「Snow Manのメンバーの中に、ゴルフが上手なやつがいまして。向井康二っていうんですけど。彼についていって、回ってみたい気持ちがフツフツと湧いています。父に一度だけ、打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあるのですが、父ともホールを回ってみたい」とコメントした。

さらに“大切にしている言葉”について聞かれ、サッカーW杯日本代表に選出された長友佑都が語っていた「人事を尽くして天命を待つ」を挙げ、「長友選手のようなレジェンドでも準備や努力を怠らないと考えたら、改めて背筋がシャンと伸びますね。準備をすれば自信が持てる、自身が仕事に繋がる」とコメントした。

阿部といえば、上智大学大学院卒の高学歴メンバー。気象予報士の資格を活かし、現在は「ZIP！」（日本テレビ系）のレギュラーパーソナリティーを務めるなど、知性を活かして活躍。別名“Snow Manの頭脳"とも呼ばれている。イベント中も「僕、勉強が好きなんで」とサラリと語るところに嫌味がない。テレビ関係者がこう言う。

「彼はクレバーなだけでなく努力家。アイドルとしても一時は崖っぷちになったこともあり、これまでの努力の過程も含めてリスペクトできる。そこはある意味グループ全体に共通するところでもあり、メンバー全員が花開いているのもそのせいだと思います」

時を同じくして、メンバーの宮舘良太（33）はカンヌ映画祭で登壇。目黒蓮（29）はハリウッドで撮影中。ラウール（22）はパリコレ出演経験済み、渡辺翔太（33）は美容系で活躍。佐久間大介（33）はアニメ好き、動物好きなど好きを活かして活躍と「ソロ活」のクオリティーも高い。それでいてメンバーが集まり、冠番組も高視聴率というのだから凄いとしか言いようがない。

まさに「人事を尽くして天命を待つ」。阿部の活躍も準備あってこそのようだ。

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