ABEMA、ル・マン24時間レースを国内初24時間完全無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）〜14日（日）にかけて開催される世界最高峰の耐久レース『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを国内初となる24時間完全無料生中継でお届けする。
フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、1923年の初開催から100年以上の歴史を誇り、F１の「モナコ・グランプリ」、アメリカの「インディ500」と並んで「世界三大レース」と称される伝統の自動車競技。24時間という長丁場でどれだけの距離を走破できるかを競い、コースの大部分が公道という過酷な条件下で争われる。近年は最高峰のハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリやポルシェ、キャデラックなど世界中の自動車メーカーがワークス参戦し、かつてないほどの激戦が繰り広げられている。日本勢としては、2018年から５連覇を達成した偉大な歴史を持つトヨタが参戦し、４年ぶりの王座奪還となる優勝を果たせるか、大きな注目が集まっている。
「ABEMA」は、「モータースポーツをより幅広い層の方々にお楽しみいただきたい」「次世代に向けてモータースポーツ市場の発展に貢献したい」という想いのもと、これまで熱心なファンの方々はもちろん、初心者の方々もお楽しみいただけるようなモータースポーツの魅力を届けてきた。2023年からは国内最高峰のフォーミュラレース『スーパーフォーミュラ』の決勝を全戦無料生中継、2024年からは『WRC（世界ラリー選手権）』の無料生中継を開始するなど、モータースポーツに触れる機会を創出するさまざまな取り組みに挑戦し、より多くの方々にモータースポーツの魅力をお届けしている。
2026年シーズンにおいても５月28日（木）より開催される『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』を含む『WRC（世界ラリー選手権）』をはじめ、『スーパーフォーミュラ』やアメリカで高い人気を誇る『NASCAR』など多彩なモータースポーツコンテンツを放送。
そしてこのたび、さらなるモータースポーツの盛り上げのために、歴史ある『ル・マン24時間レース』の24時間完全無料生中継を行うことが決定。24時間連続での完全無料生中継は日本国内の放送・配信において初の試み。
「ABEMA」がお届けする『ル・マン24時間レース』では、初心者の方にも分かりやすく、モータースポーツの奥深さを存分にお楽しみいただける中継をお届け。さらに、レースのハイライト映像は生中継と合わせて、「ABEMA」内にて順次配信。いつでも好きな時間にレースの展開を振り返ることができ、24時間にわたるレースの見どころをリアルタイムでも後からでも楽しめる。また、国内の特設スタジオにはル・マン経験者を中心とした豪華解説陣を迎え、豊富な経験とともにレースの模様をお届け。番組を彩るスペシャルゲストの出演も予定しており、解説陣・スタジオゲストの詳細については順次発表する。
（C）AbemaTV, Inc.
フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、1923年の初開催から100年以上の歴史を誇り、F１の「モナコ・グランプリ」、アメリカの「インディ500」と並んで「世界三大レース」と称される伝統の自動車競技。24時間という長丁場でどれだけの距離を走破できるかを競い、コースの大部分が公道という過酷な条件下で争われる。近年は最高峰のハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリやポルシェ、キャデラックなど世界中の自動車メーカーがワークス参戦し、かつてないほどの激戦が繰り広げられている。日本勢としては、2018年から５連覇を達成した偉大な歴史を持つトヨタが参戦し、４年ぶりの王座奪還となる優勝を果たせるか、大きな注目が集まっている。
2026年シーズンにおいても５月28日（木）より開催される『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』を含む『WRC（世界ラリー選手権）』をはじめ、『スーパーフォーミュラ』やアメリカで高い人気を誇る『NASCAR』など多彩なモータースポーツコンテンツを放送。
そしてこのたび、さらなるモータースポーツの盛り上げのために、歴史ある『ル・マン24時間レース』の24時間完全無料生中継を行うことが決定。24時間連続での完全無料生中継は日本国内の放送・配信において初の試み。
「ABEMA」がお届けする『ル・マン24時間レース』では、初心者の方にも分かりやすく、モータースポーツの奥深さを存分にお楽しみいただける中継をお届け。さらに、レースのハイライト映像は生中継と合わせて、「ABEMA」内にて順次配信。いつでも好きな時間にレースの展開を振り返ることができ、24時間にわたるレースの見どころをリアルタイムでも後からでも楽しめる。また、国内の特設スタジオにはル・マン経験者を中心とした豪華解説陣を迎え、豊富な経験とともにレースの模様をお届け。番組を彩るスペシャルゲストの出演も予定しており、解説陣・スタジオゲストの詳細については順次発表する。
（C）AbemaTV, Inc.