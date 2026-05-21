スザンヌ「やみつき茄子の作り方」公開に反響「ご飯もお酒も進むやつ」「早速作ります」
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントのスザンヌが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。茄子料理のレシピを公開し、話題となっている。
【写真】39歳美女タレント「味しみしみで美味しそう」にんにく・ごま油などで味付けた“やみつき茄子”
スザンヌは「やみつき茄子の作り方」と題し、前日のストーリーズでも紹介していた茄子料理のレシピを投稿。材料や分量、調理工程を詳細に記し「煮詰めすぎたら辛くなるから気をつけて」と、ワンポイントアドアイスも添えている。
この投稿にファンからは「ご飯もお酒も進むやつ」「早速作ります」「茄子って美味しいよね」「詳細なレシピありがとう」「味しみしみで美味しそう」「前見て気になってたやつ」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「味しみしみで美味しそう」にんにく・ごま油などで味付けた“やみつき茄子”
◆スザンヌ、茄子を使った料理のレシピを公開
スザンヌは「やみつき茄子の作り方」と題し、前日のストーリーズでも紹介していた茄子料理のレシピを投稿。材料や分量、調理工程を詳細に記し「煮詰めすぎたら辛くなるから気をつけて」と、ワンポイントアドアイスも添えている。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿にファンからは「ご飯もお酒も進むやつ」「早速作ります」「茄子って美味しいよね」「詳細なレシピありがとう」「味しみしみで美味しそう」「前見て気になってたやつ」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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