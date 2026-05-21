セガは、Nintendo Switch用農業シミュレーションゲーム『Farming Simulator 26（ファーミングシミュレーター 26）』のデジタル版を5月19日に、パッケージ版を5月21日に発売した。あわせてローンチトレーラーも公開されている。

【画像あり】小麦を製粉所へ運び、パン工場でケーキを生産…シミュレーションの様子

本作は、2023年に発売されたNintendo Switch用ソフト『ファーミングシミュレーター 23: Nintendo Switch Edition』の後継作にあたる。新たに導入された「チャレンジシステム」により、多彩なタスクに挑戦しながら、自身の成長を実感できる農業体験を提供する。

プレイヤーは、欧州と北米を舞台とした2つの新マップで農場経営を楽しむことができる。チャレンジシステムは任意で取り組めるガイドとしても機能し、「小麦を製粉所へ運び、パン工場でケーキを生産する」といった一連の流れを体験できる。また、週ごと・季節ごとのチャレンジを達成することで報酬を獲得することも可能だ。

ゲーム内では、15種類の作物を育てながら畑仕事に取り組めるほか、林業用の大型機械を用いた森林作業、牛・羊・鶏・ヤギといった家畜の世話など、さまざまな農業体験を楽しめる。新たな生産チェーンと物流要素の追加により、より戦略性の高いゲームプレイを実現している。

収録される農機メーカーには、日本企業のKubotaをはじめ、Case IH、CLAAS、DEUTZ-FAHR、Fendt、John Deere、KRONE、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなどが名を連ねる。120種類以上のトラクターや収穫機、スプレイヤーなどを操作可能となっている。

GPSガイダンス機能やチュートリアルの改善により、Nintendo Switchでも快適にプレイできるよう進化した。初心者でもスムーズにゲームへ入り込める設計となっている。

なお、セガはスイスのゲームパブリッシャー・GIANTS Softwareと、日本国内およびアジア市場向け新作タイトルに関する共同パブリッシング契約を締結しており、本作の製造・販売を担当する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）