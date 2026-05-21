5月30日にデビュー予定だった6人組アイドルグループ「あ！恋見つけちゃいました…♡」が21日、公式Xを更新。メンバーの「あざらし」が契約上の重大な不履行によりデビュー中止を発表した。

声明を通じ「【メンバーに関するお知らせ】『あ！恋見つけちゃいました…♡』メンバーとして活動予定でした『あざらし』につきまして、契約上の重大な不履行が確認されたため、協議の結果、『あ！恋見つけちゃいました…♡』でのデビューを中止とし、今後の活動を終了する判断に至りました」と発表。

「本件は、活動を行う上で看過できない内容であると判断しております。今回の件につきまして、弊社の事前確認が不十分であったことを重く受け止めております。関係者の皆様、並びにデビューを楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「今後は契約・管理体制の見直しを徹底し、再発防止に努めてまいります。あ！恋見つけちゃいました…♡運営」とつづった。

あざらしは当該投稿を引用し「今回は私の確認不足でこんなことになってしまい申し訳ございません。ちゃんと自分と向き合って今回の件を重く受け止めます。楽しみにしてくれていたのに申し訳ございませんでした」と謝罪した。

「あ！恋見つけちゃいました…♡」の公式Xの現在のプロフィルは「王道×沸き 5人組アイドル」となっている。現在、公式サイトから、あざらしは削除されている。あざらしはXプロフィルによると、「17歳のよく食べて笑うまんまるなおんなのこです」。