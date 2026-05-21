フリーアナウンサーの加藤綾子さんが、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日のお祝いについて報告しました。

【写真を見る】【 加藤綾子 】41歳誕生日祝いのサプライズにカトパン感激 娘との“愛おしい後ろ姿”＆ユースケ・サンタマリアとの笑顔2ショットを公開





加藤さんは「改めまして 先月41歳の誕生日を迎えました」と、娘との“後姿2ショット”写真を公開。そして、「収録後楽屋に戻ると飾りが… マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん ありがとうございます」と、サプライズでお祝いに感謝の気持ちを綴りました。









さらに、「2枚目はユースケさんと スタッフさんから美味しいケーキも頂き 感謝感謝です」と、同じ事務所のユースケ・サンタマリアさんとの2ショット写真も公開。



2人で持つケーキには、チョコレートプレートが添えられており『Happy Birthday 加藤綾子さん』と書かれています。









この投稿に「カトパンちゃん、おめでとう」「いつまで美しいですね」「尊い後ろ姿、、」など多くのお祝いコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】