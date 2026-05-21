歌手の氷川きよし（48）が21日までに自身のインスタグラムを更新。全国の不登校の子供にエールを送り、反響を呼んでいる。

「代々木上原にふらっと RELAXXでカフェラテ」とつづり、黒スーツに眼鏡姿でドリンクを楽しむ姿を公開。

続けて、美術作品の写真を投稿し、「近くのギャラリーで共感したメッセージと絵にときめき。小学校と中学校は居場所なくて怖くてほとんど学校行かなかったなあー」と自身の小・中学生時代を振り返った。

「全国の学校に行けてない子達！小中、私は友達ゼロのやった。高校から友達たくさんできた！大丈夫よ！！1人じゃ無いで！！（原文ママ）」とエール。「私がおるからな！！私が友達やでー！！」と励まし、「なぜか大阪弁www」と茶目っ気たっぷりに結んだ。

この投稿に「街角風景に佇むKiiちゃんがもう芸術品です」「すごくシックな格好で素敵〜」などの声のほか、「温かい励ましの言葉をありがとうございます」「親子できーちゃんの言葉に支えられてます」「きいちゃんのメッセージは、私の心の傷にそっと触れてくれて慰めてくれました」などの声が寄せられた。