俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショー「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin北近江・賤ヶ岳」が今月17日、滋賀県長浜市の木之本スティックホールで行われ、藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）石田三成役の俳優・松本怜生（26）加藤清正役の俳優・伊藤絃（23）平野長泰役の俳優・西山潤（27）が登壇した。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

イベント前には高虎ゆかりの賤ヶ岳古戦場に足を運び、リフトで山頂へ。佳久は「景色がよく、ずっと頂上にいたい気分になりました」と笑み。東京・上野動物園の中にある藤堂家墓所も訪問済みで「（高虎から）頑張れと激励された気がしました」と振り返った。

「北近江豊臣博覧会」の公式SNSにはショート動画がアップされ、山頂エリアに新設された「絶景ブランコ」に乗る佳久の愛らしい姿も。SNSには「ブランコに乗る佳久さん、かわいさの破壊力」「（大柄の）佳久さんを乗せることができるブランコ、強い。乗りに行きたい！」などの声。反響を呼んでいる。