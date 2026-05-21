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妊娠前に「どういう食事を摂っていたか」で決まる？意外と知らないつわり軽減のカギ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【つわり軽減のカギ】妊娠前にやるべきこと3選」を公開した。動画では、2024年のケンブリッジ大学の研究を基に、つわりの原因となるホルモンと、妊娠前からできる具体的なつわり軽減の対策について解説している。



HISAKOさんはまず、つわりの原因について言及。これまではHCG（妊娠維持ホルモン）が主な原因と言われていたが、ケンブリッジ大学の研究により、「それ以上にGDF15っていう糖質を処理していくそこに関わるホルモン」が脳の吐き気中枢を刺激することが大きな原因だと判明したと解説する。妊娠初期にこのホルモンが急激に分泌されると、「脳がパニックを起こします」と述べ、この処理しきれない状態がつわりの悪化を招くと指摘した。



この脳のパニックを防ぐため、妊娠前に「どういう食事を摂っていたか」がつわりの重さを左右すると語る。具体的な対策として、HISAKOさんは炭水化物の摂り方を挙げる。糖質を摂りすぎて高血糖と低血糖を繰り返す状態は脳のゆとりをなくすため、白米や小麦粉のパンではなく、玄米、全粒粉パン、日本そばなどの低GI食に置き換えることを推奨している。さらに、食べる順番についても「先にプロテイン、タンパク質」を摂ってから炭水化物を食べることで、血糖値の急上昇を防げると説明した。



また、鉄分、亜鉛、ビタミンB群といったミネラルの摂取も重要視している。これらが不足するとホルモンの変化に反応しやすくなるため、妊娠前や妊娠初期から肉や魚、豆類などを通じてしっかり補う必要があると述べた。加えて、ウォーキングなどの軽い運動を習慣化することで、GDF15を日常的に少しずつ分泌させ、「脳がうまく対応してくれるようになる」と、運動の重要性も説いた。



HISAKOさんは「体の仕組みっていうのをしっかり知って賢く準備していったら、つわりもっともっと軽くハッピーに過ごしていくことできる」と述べ、妊活中からの食事や運動の意識改善が、つわりを軽減する鍵であると結論付けた。