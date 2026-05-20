この記事をまとめると ■日本にはお礼の意味として「サンキューハザード」という作法がある ■トラックドライバーなどが使っていた文化が広まったとされる ■右ウインカーやパッシングなどそのほかにも灯火類を使った合図が存在する

サンキューハザードの起源は？

日本の道路を走っていると、合流などで道を譲ってもらったクルマが前に入った直後にハザードランプを2、3回だけ点滅させる場面にたびたび出くわす。いわゆる「サンキューハザード」というやつだ。最近では当たり前になっているサンキューハザードだが、これは教習所の教本に載っているような正式な合図ではないし、道路交通法でありがとうの意味が定められているわけでもない。

それでも多くのドライバーは、あの短い点滅を「入れてくれてありがとう」と受け取るわけで、まさに日本の道路文化が生んだ、無言の会釈のような存在といえる。そこで、ほんわかと温かく日本人の性格を表すようなサンキューハザードについて調べてみたので紹介していこう。

ハザードランプの本来の名前は「非常点滅表示灯」。文字どおり、故障や緊急停止など、周囲に危険を知らせるための装備だ。ところが日本では、この「非常」の灯りが、いつの間にか感謝や注意喚起のサインとしても使われるようになった。サンキューハザードの起源については諸説あるが、よく語られるのは、もともと長距離トラックのドライバー同士の合図として広がったという説である。

また、ドイツのトラック運転手の習慣が紹介され、日本では1979年ごろに業界紙で取り上げられたことがきっかけという話や、1980年代から1990年代初頭にかけて日本のトラック業界から一般ドライバーへ広まったという話もあるため、正確な起源は定かではない。発祥の細部には曖昧さが残るが、職業ドライバーの世界で育った合図が、乗用車の世界へ降りてきたという流れは間違いないようだ。

よくよく考えてみれば、トラックドライバーにとって「譲る」「譲られる」場面はよくあること。長い車体、重い荷物、限られた視界での合流や追い越しでは、周囲の協力が欠かせないからだ。しかし、このときにクラクションを鳴らせば威圧的に聞こえることがある。かわりに手を上げても夜間や大型車では見えにくい。

そこで、車体の後ろ全体で光るハザードが、もっとも伝わりやすい「ありがとう」になったのだろうと思われる。日本ではクラクションを控えめに使う傾向もあり、音より光で伝えるマナーが受け入れられやすかったのかもしれない。

もっとも、この合図は万能ではないことも知っておくべきだ。海外ではサンキューハザードが日本ほど一般的に通じるとは限らない。ハザードはあくまで危険や故障、急停止を示すものと見なされる地域もある。つまり、日本で通じる「ありがとう」が、外国では「何かトラブルか？」に変わってしまう可能性があるのだ。

意外と多い灯火類を使ったコミニュケーション術

サンキューハザードについて説明したついでに、道路上で行われるウインカーやヘッドライトを使った非公式な会話を見てみよう。

たとえば、かつて高速道路の追い越し車線で見かけた「右ウインカー」。もう右へ車線変更できない場所で右の方向指示器を出すため、知らない人には奇妙に見える。これは「前のクルマに道を譲ってほしい」という意味で使われていた時代がある。

また、大型トラックでは排気ブレーキの作動を後続車に知らせる合図だった、という説明もある。排気ブレーキはブレーキランプが点灯しない場合があり、後続車に「減速するかもしれない」と知らせるためにウインカーが使われたというわけだ。ただし、現在では「あおり運転」と誤解されやすく、むやみに使うべき合図ではないだろう。

パッシングもまた、意味がひとつではない合図の代表格だ。対向車に道を譲るために使われることもあれば、「この先に危険がある」「ライトがまぶしい」「警察の取り締まりがあるらしい」といった注意喚起として使われることもある。高速道路では、追い越し車線で前走車に進路を譲ってほしいという圧力として使われる場合もあり、これも使い方を誤るとトラブルのもとになる。

こうしたたくさんある灯火類の使い方のなかでも、比較的安全面で意味がはっきりしているのが、渋滞最後尾でのハザードだ。高速道路で前方に渋滞を見つけ、減速しながらハザードを点滅させる。これは後続車に「この先、詰まっている」「自分は減速・停止する」と知らせ、追突を防ぐための合図である。警察や高速道路会社も、渋滞最後尾でのハザード点灯を呼びかけることがあり、単なるマナーというより、事故防止の知恵として定着している。

このように、ハザードやパッシングについてはさまざまな使い方が法規とは別に存在するが、合流のあとに小さく2回、3回と光るハザードを見ると、少しだけ道路の空気がやわらぐのは確かだろう。クルマを運転するドライバー同士が、ほんの一瞬だけ「どうも」「いいえ」と会話する。サンキューハザードとは、便利な機能の転用であると同時に、無機質な交通空間に人間らしさを差し込む、小さな灯りなのかもしれない。