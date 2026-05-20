¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢°Ü½»¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¢¤È4²ó¡×²ÆµÙ¤ßÁ°¤ÎÊÛÅöÄ´Íý¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Á¥¥ó¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÊý¤¬åºÎï¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/20¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤¬5·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£2¿ÍÊ¬¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢°Ü½»¤Î46ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¥Á¥¥ó¡¦¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤É²ÆµÙ¤ßÁ°¤ÎÊÛÅö
Í¥ÌÚ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¡ª¡×¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¢¤È4²ó¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÏÓ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÊÛÅöºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÊÆ¤òµÍ¤á¡¢ÊÌ¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤æ¤ÇÍñ¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¤ê¤ó¤´¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥í¤Î¾å¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¤¢¤ë·ÜÆù¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÊý¤¬åºÎï¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆþ¤ë¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤È4²ó¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥ÌÚ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2017Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2025Ç¯5·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Ç¯8·î¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢°Ü½»¤Î46ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¥Á¥¥ó¡¦¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤É²ÆµÙ¤ßÁ°¤ÎÊÛÅö
¢¡Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡¢2¿ÍÊ¬¤ÎÊÛÅö¸ø³«
Í¥ÌÚ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¡ª¡×¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¢¤È4²ó¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÏÓ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÊÛÅöºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÊÆ¤òµÍ¤á¡¢ÊÌ¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤æ¤ÇÍñ¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¤ê¤ó¤´¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥í¤Î¾å¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¤¢¤ë·ÜÆù¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÊý¤¬åºÎï¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆþ¤ë¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤È4²ó¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥ÌÚ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2017Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2025Ç¯5·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Ç¯8·î¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û