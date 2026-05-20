「日経225先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万8302枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8302枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18302( 16543)
ソシエテジェネラル証券 11787( 10828)
バークレイズ証券 4768( 4651)
サスケハナ・ホンコン 2950( 2932)
モルガンMUFG証券 3098( 2811)
JPモルガン証券 2408( 2102)
ゴールドマン証券 1706( 1578)
日産証券 1525( 1525)
SBI証券 2778( 1469)
ビーオブエー証券 1528( 1249)
野村証券 2392( 1213)
松井証券 1012( 1012)
BNPパリバ証券 1279( 953)
UBS証券 1048( 948)
みずほ証券 1073( 783)
三菱UFJ証券 603( 600)
楽天証券 783( 483)
大和証券 539( 399)
インタラクティブ証券 363( 363)
ドイツ証券 346( 327)
シティグループ証券 1223( 0)
三菱UFJeスマート 98( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 506( 106)
ABNクリアリン証券 148( 48)
バークレイズ証券 40( 40)
松井証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 24( 18)
楽天証券 45( 17)
SBI証券 22( 16)
ドイツ証券 16( 16)
ビーオブエー証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
JIA証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 400( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
野村証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18302( 16543)
ソシエテジェネラル証券 11787( 10828)
バークレイズ証券 4768( 4651)
サスケハナ・ホンコン 2950( 2932)
モルガンMUFG証券 3098( 2811)
JPモルガン証券 2408( 2102)
ゴールドマン証券 1706( 1578)
日産証券 1525( 1525)
SBI証券 2778( 1469)
ビーオブエー証券 1528( 1249)
野村証券 2392( 1213)
松井証券 1012( 1012)
BNPパリバ証券 1279( 953)
UBS証券 1048( 948)
みずほ証券 1073( 783)
三菱UFJ証券 603( 600)
楽天証券 783( 483)
大和証券 539( 399)
インタラクティブ証券 363( 363)
ドイツ証券 346( 327)
シティグループ証券 1223( 0)
三菱UFJeスマート 98( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 506( 106)
ABNクリアリン証券 148( 48)
バークレイズ証券 40( 40)
松井証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 24( 18)
楽天証券 45( 17)
SBI証券 22( 16)
ドイツ証券 16( 16)
ビーオブエー証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
JIA証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 400( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
野村証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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