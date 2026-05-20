市川團十郎、木漏れ日の中での子ども2人の散歩ショットに反響「大きくなってる」「身長同じくらいで可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/20】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの散歩ショットを公開し、話題となっている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「身長同じくらいで可愛い」子ども2人の全身散歩ショット
團十郎は「二人と散歩すると、なんか ホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とつづり、写真を複数枚投稿。木漏れ日の中を散歩する長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の後ろ姿の2ショットや、赤い花を眺める麗禾や木登りをする勸玄それぞれのソロショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「かけがえのない時間ですね」「当てもなく歩くのも楽しいですね」「大きくなってる」「心が洗われる」「木登り楽しそう」「身長同じくらいで可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「身長同じくらいで可愛い」子ども2人の全身散歩ショット
◆市川團十郎、子どもたちとの過ごし方を公開
團十郎は「二人と散歩すると、なんか ホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とつづり、写真を複数枚投稿。木漏れ日の中を散歩する長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の後ろ姿の2ショットや、赤い花を眺める麗禾や木登りをする勸玄それぞれのソロショットなどを披露した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かけがえのない時間ですね」「当てもなく歩くのも楽しいですね」「大きくなってる」「心が洗われる」「木登り楽しそう」「身長同じくらいで可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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