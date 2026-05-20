世界中で大ヒットを記録しているアニメーションシリーズ「ブルーイ」の世界が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」でさらに拡大中！

2026年5月20日（水）より『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2が独占配信スタートしたほか、6月にはミッキーマウスとの夢のコラボレーション作品も登場。

さらに、海外のディズニーパークでのイベントや長編映画化など、ファン必見のビッグプロジェクトが続々と始動しています。

ディズニープラス『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2

ディズニープラス「ブルーイ」関連作品 配信スケジュール

配信中： 『ブルーイ』シーズン1〜3

配信中： 『ブルーイのスペシャルステージ！』

2026年5月20日(水) 配信開始： 『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）

2026年6月12日(金) 配信開始： 『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』

これまでオーストラリア国内やオンラインでしか視聴できなかった『ブルーイ ミニストーリー』のシーズン2（全10話）が、2026年5月20日（水）よりディズニープラスで独占配信スタート！

ブルーイが遊びを通じて思いやりの気持ちやコミュニケーションを学んでいく、ささやかな日常を描いた1話あたり1〜3分の短編アニメーションです。

仲良し家族の姿に、心癒されること間違いなしのコレクションに仕上がっています。

さらに、人気ツアー舞台を映像化した『ブルーイのスペシャルステージ！』も独占配信中。

世界トップクラスのパペッティア（人形使い）たちがキャラクターに命を吹き込む躍動感あふれるライブパフォーマンスを、おうちで特等席気分で楽しめます。

ミッキーとブルーイが「だるまさんがころんだ」！？夢の共演ショートアニメが登場

また、2026年6月12日（金）からは『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』の独占配信が決定！

ミッキーマウスがブルーイの世界を訪れ、一緒に「だるまさんがころんだ」をして遊ぶという夢の共演が実現。

愛らしさ満点のキャラクター同士のクロスオーバー作品に期待が高まります。

「ブルーイ」の世界がディズニーパークにも！長編映画化も決定

カリフォルニアのディズニーランド・リゾート（ファンタジーランド・シアター）では、2026年3月22日から『ブルーイ』の仲間たちによるショー「ブルーイのベスト・デー・エバー！」がスタート。

ブルーイと妹のビンゴたちがステージに上がり、おなじみのゲームや音楽でゲストと一緒に“最高の一日”を楽しむインタラクティブなショーが展開されています。

さらに、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでも、5月26日から「クール・キッズ・サマー」が開催され、ブルーイ＆ビンゴとのグリーティングやゲームが楽しめるアクティビティが登場します。

そして、2027年8月6日には長編映画『ブルーイ』（原題）の劇場公開も決定！（※日本国内での公開は未定）

家族みんなで笑って、学んで、絆を深められる最高のエンターテインメント「ブルーイ」。

ミッキーとの共演やパークへの登場でさらに勢いを増す大人気シリーズを、ぜひディズニープラスでチェックしてみてくださいね！

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