著書18冊超、中華圏薬粧の第一人者！ グローバル・デイリー「日本薬粧研究家・鄭世彬氏アドバイザー招聘」

記事ポイント 株式会社グローバル・デイリー（DACグループ）が、中華圏で第一人者として知られる日本薬粧研究家・鄭世彬氏をアドバイザーに迎えました鄭氏は2012年から2026年までに著書18冊以上を発表し、代表作『藥妝美研購』シリーズは第13巻を数えるロングセラーです薬粧メーカー向けの個別設計マーケティング・ソリューションが2026年5月以降順次展開されます 株式会社グローバル・デイリー（DACグループ）が、中華圏で第一人者として知られる日本薬粧研究家・鄭世彬氏をアドバイザーに迎えました鄭氏は2012年から2026年までに著書18冊以上を発表し、代表作『藥妝美研購』シリーズは第13巻を数えるロングセラーです薬粧メーカー向けの個別設計マーケティング・ソリューションが2026年5月以降順次展開されます

インバウンドマーケティング・PR領域を手がけるグローバル・デイリー（DACグループ）が、中華圏で日本薬粧カテゴリーの第一人者として知られる鄭世彬（チェン・スペンサー）氏をアドバイザーに迎えました。

薬粧メーカー向けマーケティング・ソリューションの企画・実行体制が、専門家の知見を組み込む形で強化されます。

グローバル・デイリー「日本薬粧研究家・鄭世彬氏アドバイザー招聘」





招聘発表：2026年5月14日アドバイザー：鄭世彬（チェン・スペンサー / Cheng Spencer）出身：台湾・台南市肩書：日本薬粧研究家 / 日中翻訳家 / 日本藥粧研究室 代表招聘元：株式会社グローバル・デイリー（DACグループ）

グローバル・デイリーは、2008年創業のインバウンドマーケティング・PR・広告営業代理会社です。

自社運営媒体「JAPANKURU」「korekoko」に加え、海外の各種媒体を組み合わせた多媒体ソリューションを提供しています。

今回のアドバイザー招聘により、薬粧メーカーを対象としたマーケティング・PR提案に、鄭氏の専門的見地からの監修・助言・推薦が組み込まれます。

訪日外国人および在日中国語圏消費者の需要を背景に、日本の薬粧カテゴリー（医薬品・医薬部外品・化粧品・OTC等）は拡大を続けています。

このカテゴリーは日本の薬機法をはじめ各国・地域の薬事関連法規が関わる領域であり、現地消費者への情報発信において法規と商品特性を深く理解した専門家の知見が求められています。

鄭世彬氏のプロフィールと実績

鄭世彬氏は2003年に日中翻訳業務を開始し、2011年より日本のOTC医薬品メーカーへの取材活動をスタートさせます。

2012年には日本コスメ・OTC医薬品分野の作家としてデビューし、同年「日本藥粧研究室」を立ち上げて公式Facebookアカウントを開設しています。

2012年から2026年にかけて『東京藥妝美研購』『日本回遊』『日本家庭藥』『日本藥妝美研購』シリーズなど著書18冊以上を発表しています。

代表作『藥妝美研購』シリーズは2012年の刊行開始から第13巻を数えるロングセラーとなっています。

国内大手OTC医薬品メーカー・化粧品メーカー・大手ドラッグストアチェーン等での監修・コンサルティング実績も多数あります。

インバウンドアドバイザリー、店頭多言語POP監修、ギフトボックス監修、社内インバウンド勉強会の講師といった幅広い業務を担当しています。

自治体との連携では奈良県庁の中華圏向けインバウンド施策、岡山県新見市の2024年芸術祭への招待などの実績があります。

メディア露出については、WBS（テレビ東京）、Nスタ・あさチャン（TBS）、とくダネ（フジテレビ）などテレビ出演多数のほか、日経MJ・東洋経済・President・産経新聞・National Geographicといった日本・台湾の雑誌・新聞でも多数取り上げられています。

今後の展開

本協業に基づく具体的な取り組みは2026年5月以降順次展開されます。

各ソリューションは薬粧メーカー一社一社の課題・商品特性・ターゲット市場に応じて個別に設計され、鄭氏の専門的見地からの監修・助言・推薦が組み込まれる形を基本としています。

著書18冊以上・『藥妝美研購』シリーズ第13巻という出版実績と、OTC医薬品・化粧品メーカーへのコンサルティング経験を持つ鄭世彬氏の参画により、中華圏消費者に向けた薬粧情報発信の精度が高まる体制が整います。

グローバル・デイリー「日本薬粧研究家・鄭世彬氏アドバイザー招聘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 鄭世彬氏はどのような分野で監修・コンサルティングを行ってきていますか？

A. 国内大手OTC医薬品メーカー、化粧品メーカー、大手ドラッグストアチェーン等での監修・コンサルティング実績があります。

インバウンドアドバイザリー、店頭多言語POP監修、ギフトボックス監修、社内インバウンド勉強会の講師といった業務が含まれます。

Q. グローバル・デイリーのマーケティング・ソリューションはいつから提供されますか？

A. 本協業に基づく具体的な取り組みは2026年5月以降、順次展開されます。

各ソリューションは薬粧メーカーの課題・商品特性・ターゲット市場に応じて個別に設計される予定です。

詳細は公式サイト（gldaily.com）に掲載されます。

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