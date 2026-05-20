Snow Man阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登壇した。

阿部は就任にあたり、自身の名前が入った特注の名刺を贈呈された。通常の名刺の何倍もの大きさに思わず「でっか！」と目を丸くして驚き「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところから…。自分の名前がしっかり入った名刺があるのが感慨深いです」と感謝。「肩書のところに『ベンチャーサポートアンバサダー』と入っているのでいよいよ実感が湧いてきたなという感じです。名刺交換をマネジャーさんたちが廊下でやっているのを見ているので加わりたいな」と笑った。

新しいことに挑戦するときのマイルールについても語った。先日発表されたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の日本代表選考会の数日前にFC東京長友佑都（39）がSNSに「人事を尽くして天命を待つ」と言葉を記載したことを例に、「僕も大事にしている言葉で、できる努力、準備は事前に尽くして最後に結果を迎える。長友選手のようなレジェンドでも準備や努力を怠らないと考えたら改めて背筋が伸びるというか」と明かした。「僕自身もどんなお仕事でも準備をして臨みたい。その準備が結果に繋がらなくてもいいんです。この準備をしただけで人は自信を持てると思います。その自身がいろんなものの成功率につながると思います」と理路整然と説明した。

ベンチャーサポートグループは全国に拠点を構える税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士・司法書士が在籍する総合士業グループで、「日本を企業先進国へ」をブランドメッセージに掲げている。Snow Manのグループ活動に加えて気象予報士の難関資格やキャスター業など、可能性を開拓し続ける姿から阿部がアンバサダーに起用された。