ミセス大森元貴の“七三分け”新鮮ヘアに反響！モノクロで引き立つ端正な顔立ち＆パールネックレスを合わせたスーツ姿に「美しさに磨きかかってる」「大人っぽくてかっこいい」「王子様」の声

【写真＆動画】ミセス大森元貴のポートレート／大森元貴×『Numero TOKYO』

フォトグラファーの宮崎裕介が自身のInstagramを更新。『Numero TOKYO』で撮影した大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）のポートレートを公開し、注目を集めている。

■大森元貴、すっきり七三分けの新鮮ビジュアル

投稿では、「@motoki_ohmori_mga for @numerotokyo」と添え、モノクロのポートレートを公開。

大森は、ストライプ柄のスーツにパールネックレスを合わせたスタイリングで登場。すっきりと七三分けにした新鮮なヘアスタイルが印象的で、端正な顔立ちがより引き立っている。

1枚目では、白い鳥のオブジェを手にした幻想的なカットを披露。目を少し細めたクールな視線と静かな存在感が引き立つ1枚となっている。

さらに別カットでは、正面を見つめるポートレートも公開。モノクロならではの洗練された雰囲気の中で、大森の凛とした美しさやモード感あるスタイリングが光っている。

SNSでは「美しさに磨きかかってる」「七三分け新鮮」「大人っぽくてかっこいい」「王子様」「オーラえぐい」「肌が綺麗すぎる」「過去一好きかも」などの声が寄せられている。

■大森元貴×『Numero TOKYO』