◆米大リーグ カブス―ブルワーズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ブルワーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４打数２安打１打点だったが、チームは敗れて４連敗となって２位に転落した。

ブルワーズの先発は、怪物とも言われる２４歳の最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）右腕・ミジオロウスキー。誠也は昨季のポストシーズンで本塁打を打っており、ポストシーズンを含めた昨季までの対戦成績は７打数２安打だった。

１点を追う初回の１打席目は２死一、二塁で迎え、初球から１０１・２マイル（約１６２・９キロ）を投げ込まれ、最後は９４・６マイル（約１５２・２キロ）スライダーにタイミングが合わず空振り三振。３点を追う４回２死走者なしの２打席目は１０１・３マイル（約１６３・０キロ）をファウルにするなど粘り８８・４マイル（約１４２・３キロ）カーブをうまく逆方向にはじき返し、チーム初安打となる右前安打を放った。

ミジオロウスキーは６回３安打無失点、８奪三振、最速１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、４２球を投げた直球の平均が９９・９マイル（約１６０・８キロ）で降板。３点を追う７回先頭だった誠也の３打席目は、２番手右腕・メギルと対戦し、空振り三振を喫した。

４点を追う８回の４打席目は２死満塁の大チャンス。今季すでに８勝を挙げている左腕・アシュビーとの対戦で、強烈な当たりで三塁への内野安打を放って打点が記録された。

１０〜１４日（同１１〜１５日）には４試合連続で無安打に終わるなどやや調子を落としていた誠也だが、１７日（同１８日）の敵地・ホワイトソックス戦で１安打、前日１８日（同１９日）の本拠地・ブルワーズ戦で２安打でこの日も２安打と少しずつ復調の兆しを見せている。

チームは４月中旬から１０連勝、３連敗、１０連勝、４連敗、２連勝、４連敗と浮き沈みの激しい戦いを続けている。

ミジオロウスキーは今季の４勝目をつかんだ。ブルワーズは首位に浮上した。