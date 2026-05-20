セイコー5スポーツのフィールドシリーズに、簡易方位計を搭載した新モデルが追加されます。

アウトドアでの使用を考慮した設計

Image: SEIKO

フィールドシリーズはアウトドアでの使用を考慮したライン。新作はアウトドアユースを考慮して、程よい重厚感と快適な装着感を両立させています。

防水性能は10気圧。アラビア数字インデックスには夜光塗料のルミブライトを塗布し、暗所での視認性を高めています。

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ベゼルは回転式になっており、簡易方位計として機能します。時針を太陽の方角に向けて、ベゼルの「S」位置を時針と12時位置の中間に合わせることで、おおよその方位を表示することが可能です（北半球の場合）。

過去のアーカイブモデルでもよく使われていた仕様ですが、トレッキングのときなどに役立ってくれそうです。

ベゼルエッジにはコインのようなライターカットが入っており、デザイン的なアクセントにもなっています。

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ムーブメントは自動巻き機械式（4R36）。フィールドウォッチらしい重厚感を感じさせつつ、細部のデザインにも凝っていて完成度の高いモデルです。

バリエーションは、メタルブレスレット版が白と黒文字盤の2種、ナイロンストラップ版がカーキグリーンとブラウン文字盤の2種。価格はメタルブレスレットが各5万6100円、ナイロンストラップが各5万2800円です。

Source: SEIKO