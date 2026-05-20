「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島が５月初連勝。四回、エレフリス・モンテロが左中間２点適時打、六回は坂倉将吾が右前適時打を放った。先発・床田寛樹は６回３安打無失点で自身２勝目。本拠地でのＤｅＮＡ戦は、４試合目で今季初勝利となった。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−床田について。

「走者を出しても要所を締め、試合をしっかりつくってくれた」

−得点圏に２度、走者を進めても０点だった。

「粘り強く投げてくれたと思います」

−四回にモンテロが先制打を放った。

「高さも難しいところだったんですけど、よくついていったと思います」

−六回には坂倉が追加点を挙げた。

「あの１点はすごく大きかったですね。初球、彼の読み勝ちではないでしょうか。主軸がしっかり仕事をしてくれて、良い展開で試合を進めることができた」

−終盤は森浦、中崎、ハーン。継投の形を変えた。

「八回、九回とかは決めていないので。その場に応じて。あとからいった投手もよく投げてくれたと」

−相手の打順の並びで決めた？

「相手の打順を見て、今日はザキ（中崎）を八回に」

−モンテロも良い仕事をした。

「走者がいるところで打ってくれる。中軸はやっぱり、打点を挙げるところだと思うのでね」