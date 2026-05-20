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旅行系YouTuberの「おのだ」が自身のYouTubeチャンネルを更新し、2026年におすすめしたいクレジットカードを紹介した。今回の動画では、旅行好きやマイラーにとって定番だったカードの価値が大きく変わりつつある現状を踏まえ、「今、どのカードを持つべきか」というテーマで、日常使いから航空マイル、ホテル特典、海外旅行向けサービスまで幅広く取り上げている。おのだ氏は冒頭で、久々にクレジットカード紹介動画を撮影した理由について、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードやANAのスーパーフライヤーズカード、いわゆるSFCをめぐる環境の変化を挙げた。最初に取り上げたのは、リクルートカードだ。年会費無料ながら、通常のポイント還元率は1.2％。多くの一般カードが0.5～1.0％前後であることを考えると、日常決済用としては高水準の還元率といえる。公式サイトでも「高還元率1.2％」を掲げており、1万円の買い物で120円分のポイントが貯まると案内されている。旅行系カードやホテル系カードは年会費が高く、特典を使いこなせる人には大きなメリットがある一方で、旅行回数が少ない人にとっては負担になることもある。その点、リクルートカードのようにシンプルな還元型カードは、幅広い人にとって現実的な選択肢となる。続いて紹介されたのが、ANAカードとJALカードだ。航空会社のマイルを貯めたい人にとって、航空系カードは今も有力な候補である。JALカードは、通常は「200円＝1マイル」だが、JALカードショッピングマイル・プレミアムに加入すると「100円＝1マイル」となる。JALをよく利用する人や、JALカード特約店を日常的に使う人にとっては、実質的なマイル還元率を高めやすいカードといえる。さらに、おのだ氏は、一般的なポイントと航空マイルでは価値の出方が異なる点にも注目している。通常のポイント還元では「1ポイント＝1円」として使うケースが多い一方で、航空マイルは使い方次第で1マイルあたりの価値が大きく変わる。特に国際線のビジネスクラスやファーストクラスの特典航空券に交換した場合、1マイルの価値が1円を大きく上回ることもある。単純に「1％還元」と「100円＝1マイル」を同じものとして比べるのではなく、マイルは特典航空券に交換することで価値を高められる点が、航空系カードならではの魅力といえる。ちなみにANAカードについても、JALカードと同じような条件のクレジットカードを提供している。日常決済で注目したいカードとしては、三井住友カードも挙げた。三井住友カードは、対象のコンビニや飲食店などで高い還元を受けられる点が特徴で、スマホのタッチ決済やモバイルオーダーを利用すると、対象店舗で7％ポイント還元となる。さらにOliveフレキシブルペイのクレジットモードでは8％還元、セブン‐イレブンでは条件達成により最大10％還元となるケースもある。年会費を抑えつつ、日々の支払いで効率よくポイントを貯めたい人にとって、候補に入れやすいカードだ。三菱UFJカードも、日常利用を重視する人向けのカードとして紹介された。通常還元率は一般的なカードと同水準だが、対象のコンビニ、飲食店、スーパーなどでは還元率が大きく上がる。公式サイトでは、対象店舗の利用分について最大20％相当のグローバルポイント還元を案内しており、ただし上限やエントリーなどの条件がある。クレジットカード選びでは、空港ラウンジやホテルステータスのような華やかな特典に目が行きがちだが、実際には毎月の食費、交通費、通信費、日用品の支払いでどれだけ還元を受けられるかも重要になる。