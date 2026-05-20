プロ野球セ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。

2位阪神は最下位の中日と対戦。試合序盤から佐藤輝明選手が躍動を見せ、初回に先制タイムリー、3回に2ランホームランを放ちます。援護をもらった先発・西勇輝投手は4回、四死球で無死満塁のピンチを招くと、石伊雄太選手のタイムリーを浴び2失点。それでも5回には大山悠輔選手がタイムリーを放ち、リードを守った阪神が勝利しました。この日、プロ初昇格となった阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手が「6番・レフト」でスタメン出場。第1打席からヒットを放っています。

6連勝中の3位巨人は、首位ヤクルトと対戦。初回から平山功太選手の先頭打者ホームランと大城卓三選手のタイムリーで2点を先取します。援護を手にマウンドにあがった戸郷翔征投手は、7回115球を投げ無失点の好投。8回以降は中川皓太投手、田中瑛斗投手、大勢投手の無失点リレーで完封勝利としました。巨人はこれで勢い止まらぬ7連勝。一方のヤクルトはこれで今季8度目の完封負けを喫しています。

5位広島は4位DeNAと対戦。広島・床田寛樹投手とDeNA・竹田祐投手の投げ合いは、投手戦の様相を見せます。それでも4回には広島がチャンスメイク。四球とヒットで出塁し、ゴロの間に2アウト2、3塁をつくると、モンテロ選手が2点タイムリーを放ちました。さらに6回にも坂倉将吾選手のタイムリーで得点を追加。9回にはハーン投手が、先頭に四球を許し迎えた2アウト3塁の場面でタイムリーを浴びるも、後続を打ち取りゲームセット。広島は2連勝をあげています。

この結果、順位に変動はなかったものの、3位巨人が首位ヤクルトまで1.5ゲーム差。2位阪神とも0.5ゲーム差と追い上げを見せています。なお4位DeNAと巨人のゲーム差は4。AクラスとBクラスの差が大きく開いています。

＜5月19日セ・リーグ結果＞

◆巨人 2-0 ヤクルト

勝利【巨人】戸郷翔征(1勝1敗)

敗戦【ヤクルト】高橋奎二(1敗)

セーブ【巨人】大勢（1勝3S）

本塁打【巨人】平山功太2号

◆阪神 4-2 中日

勝利【阪神】西勇輝(3勝)

敗戦【中日】金丸夢斗(3勝4敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1敗7S)

本塁打【阪神】佐藤輝明12号

◆広島 3-1 DeNA勝利【広島】床田寛樹(2勝2敗)敗戦【DeNA】竹田祐(1勝3敗)セーブ【広島】ハーン(1勝1S)