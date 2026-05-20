米１０年債利回り上昇 ３０年債は２００７年以来の高水準＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 ３０年債は２００７年以来の高水準＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）

米2年債 4.106（+0.062）

米10年債 4.654（+0.067）

米30年債 5.169（+0.046）

期待インフレ率 2.500（+0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇したほか、３０年債が２００７年以来の高水準に一時上昇していた。



トランプ大統領がイランへの攻撃計画を見送ったことで、一部には和平合意への期待も広がっているが、先週のインフレ指標で、インフレの再加速が確認され、和平合意に達したとしても、インフレ圧力はしばらく沈静化しない」との見方が出ている。



「ＦＲＢの次の一手は利下げではなく利上げになる」との見方も根強く、短期金融市場では年内の利上げ確率を６５％程度で織り込んでいる状況。



２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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