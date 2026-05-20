◆パ・リーグ オリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）

オリックスのアンドレス・マチャド投手が、登板１１試合連続セーブの球団新記録を樹立した。１点リードの９回、２死三塁から山川をスライダーで空振り三振に仕留め、西武・岩城に次ぐリーグ２位の１３セーブ目。２００５年の大久保勝信の記録を２１年ぶりに更新し、「自分の名前をこの球団に刻めることは、とても素晴らしい」と笑みを浮かべた。

先発では山下が米国で右肘内側側副じん帯再建術を受け、エースの宮城も左肘の手術に備えて渡米。かつて、自身もトミー・ジョン手術を経験した守護神は「誰もがしたくない経験を今、（２人は）している。しっかりとリハビリを頑張って、リハビリを終えたときには今よりも強い選手になって帰ってきてくれたら」とエールを送った。

チームは連敗を４で止め、首位・西武を０・５ゲーム差で追走。来日３年目の剛腕は「ずっとブルペンが頑張っていると思うので、このままけがをせずに突き進みたい。自分が健康であれば勝利に導けると思っているので、（岸田監督に）なるべく多くの勝利を届けたい」と約束した。