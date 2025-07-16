◆米大リーグ パドレス１―０ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、首位攻防戦となる敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、３打数２安打１四球をマーク。マルチ安打は、直近５戦で４度目＆３戦連続となった。大きなスランプの波から抜け出した大谷を、メジャー担当・竹内夏紀記者が「見た」。山本由伸投手（２７）は７回３安打１失点と好投したが、援護に恵まれずに今季４敗目。チームの連勝は５でストップし、首位の座も明け渡した。

明らかに、そこには別人の大谷がいた。１点を追う８回２死一塁。右腕アダムの低めいっぱいのチェンジアップにも崩されず、しぶとく一、二塁間を破った。３戦連続のマルチ安打。直近５戦では４度目となり、２０打数１０安打、打率５割。「構えが一番大事。その動き出しでほとんどが決まる」と強調していた背番号１７が、本来の姿を取り戻しつつある。

復調を確信したのは、１６日（同１７日）のエンゼルス戦で見せた一振りだった。９回１死満塁。２ボールからの高め直球に力みなく反応した。速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）の打球は右翼線を抜け、走者一掃の二塁打となった。打ち急いでボール球に手を出し、甘く見えた直球には差し込まれる悪循環。その姿は、もうなかった。フォロースルーでよろめいていたが、バランスを崩しながらも規格外の打球を飛ばす大谷らしさがあった。

強振時のスイングスピードを比較すれば、復調は一目瞭然だ。大谷が２３試合で１本塁打と不振に苦しんだ４月１３日〜５月１１日の期間、平均スピードは７４・７マイル（約１２０・２キロ）だが、１２戦ぶりの７号が出た１２日以降は平均７６・２マイル（約１２２・６キロ）まで上昇。トップクラスとされる７５マイル（約１２０・７キロ）以上の割合は、わずか４７・６％から７２・７％と大幅に上昇していた。

一方で、角度のついた“らしい”打球が、まだ少ないのも事実だ。今季は開幕から投打でフル稼働。本人は打撃不振との関連を否定していたが、ゴームズＧＭも「正解の前例がない。今年は昨年とも違う。だから継続的な対話が大切」と慎重な姿勢を示した。それでも打ち出したら止まらないのが大谷。量産態勢に入るのも目前だ。（竹内 夏紀）