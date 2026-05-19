俳優の新木優子さん（32）が18日、大阪・心斎橋で行われた『ハウス オブ ディオール 心斎橋』のオープニングイベントに登場。大阪での思い出を語りました。

今年4月に、俳優の中島裕翔さん（32）との結婚を発表した新木さん。今回のイベントが、結婚発表後初の公の場となりました。

■グレーで統一されたドレスルックで登場

イベントでは、最近あった“夢のような出来事”を聞かれ「先日、友人のおうちにお邪魔しに行ったんですけど、場所がアメリカで」と明かした新木さん。

「アトラクションに乗るのがすごく好きなんですけど、（友人が）アメリカのフロリダのほうに住んでいたので、テーマパークをたくさんはしごして。友達と久しぶりに、思いっきり休日を楽しんだっていうのがすごく夢のような時間でした」とコメントしました。

また、今回イベントが開催された大阪での“印象に残っている思い出は？”という質問には、「私の中で大阪って、遊びに来る場所というか。友達のおうちがあったり、修学旅行だったり、学生時代の思い出も詰まっていたりとか。どの思い出にも笑顔が絶えないというか、とにかく笑って、おいしく食べて過ごせる場所っていうイメージがすごくあって」と大阪の印象を語りました。

さらに、2025年には大阪・関西万博にも訪れていたそうで「（大阪は）楽しい時間を過ごせる場所っていう印象があります」と明かしました。