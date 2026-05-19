打撃不振が続くシーガーがIL入り

大型契約を結ぶスター選手の離脱が波紋を呼んでいる。レンジャーズは18日（日本時間19日）、コーリー・シーガー内野手が負傷者リスト（IL）入りしたと発表。打撃不振が続くなかでのIL入りに、ファンからは「復帰しても居場所なし」などと厳しい声が殺到している。

レンジャーズは球団SNSで「背中下部の炎症でコーリー・シーガー内野手は5月15日（同16日）に遡って10日間のILに入った」と言及。2021年オフに3億2500万ドル（約517億円）の契約を結んだシーガーの離脱を伝えた。

今季42試合の出場で、7本塁打と20打点はいずれもチーム2位の成績も、打率.179（156打数28安打）でOPS.639と不振が続いていた。昨年オフには、メッツに放出されたマーカス・セミエン内野手との不仲説も囁かれた。米メディアによると、クリス・ヤングGMが「メンタルを休ませる」と発言していたようで、肉体面だけでなく精神的な疲労も蓄積していたとみられる。

2023年にはワールドシリーズ制覇に貢献したシーガーのIL入りが発表されると、日米ファンがSNS上で反応。「シーガーはもう役立たず！」「打率.179!!」「プレーする気持ちが全くないのだろう」「トレードしろ」「不良債権になる前に放出しなければならない」など、辛辣なコメントが飛び交っていた。（Full-Count編集部）