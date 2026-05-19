Photo: 小暮ひさのり

ようこそ、日本へ！

心待ちにしていた人も多いかもしれませんが、ようやく…です！

MetaのAI「Meta AI」を搭載したAIスマートグラス、その第二世代となる「Ray-Ban Meta（Gen 2）」。加えてOakley（オークリー）ブランドから、「Oakley Meta HSTM（ハウストン）」「Oakley Meta Vanguard（ヴァンガード）」が正式発表。

5月21日よりRay-BanとOakleyの公式ストア、公式オンラインストア、Meta.com、各ブランド取扱店舗にて販売開始となります。

「これなに？」で教えてくれる、僕とAIの視点が揃う体験

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「Hey Meta、この花の名前を教えて」

MetaのAIグラスでは日々の調べ物もスムーズ。一昔前はスマホでググっていましたが、最近ではカメラをかざしてAIに調べてもらう。みたいになりましたよね。

それがさらにもう1レイヤー手軽になります。スマホを取り出す必要はもうありません。自分が見ているものはグラスだって見られるので、それが何なのか？ と尋ねればOK。

Photo: 小暮ひさのり

すぐに回答をくれました。ユリとバラ。うん、あってる！

ちなみに、回答はスマホで表示していますけど、テンプル部にあるスピーカーから音声で内容が読み上げられるので、スマホはしまったままでOKですよ。

Photo: 小暮ひさのり

これの画像認識を可能にしているのがフレーム前面に備わったカメラ。

12MP、100°FOVのカメラで写真を取って、目の前のものをAIに引き渡して、調べてくれるってわけ。自分の目とほぼ同じ視点にあるのがやっぱAIグラスの使いやすさですね。

ちなみに、スナップ的に写真を撮れますし、動画だって撮影できます。

Photo: 小暮ひさのり

ちなみに、プライバシー保護のため、撮影中はLEDライトが点灯します。このへんもちゃんと考えられていますねー。

Photo: 小暮ひさのり

ほかにも「このチェスのコマはどういうふうに動きますか？」と聞けば、チェスのコマの動かし方がわからなくてもノープロブレム。コマの種類も動かし方も簡単に教えてくれます。

良いじゃない良いじゃない。スムーズに、そして手ぶらで知識が飛び込んで来るナイスアシスト。

さらに、書籍に書かれた英文を日本語に翻訳して読み上げてくれたり、目の前にある食材からのレシピ考案などもサポートしてくれました。

これまでスマホという窓越しからしかお話できなかったパートナー。それが、自分にもっとも近い目線で生活の伴走者になってくれる。ってところで、生活の質を上げてくれそうな予感がします。

さらに、今後はLINEとの連携や通話の同時翻訳などの機能もサポート予定とのこと。これからどんどん機能も増えて、日本向けのローカライズも進んでいくんじゃないかな（ちなみに、グローバルで発表されている「Meta Ray-Ban Display」の発表はまだありませんでした。こちらも期待したい）。

さすがアイウェアブランド。メガネとしての質も良いぞ

Photo: 小暮ひさのり

そして30年来のメガネっ子として感動したのが、メガネとしての出来の良さです。

Ray-Banブランド、Oakleyブランドでデザインが良いぞというのは当然として、掛け心地がかなり気に入りました。

重量は想像以上に軽快ですし、妙な圧迫感もありません。また、メガネのカタチをしているAIデバイスというわけではなく、ちゃんとメガネなのです。なので…

Photo: 小暮ひさのり

外側にグイッと力を入れてもしなやかに付いてきます。ヒンジの作りも上質ですねー。

本体はどれも先行して発売されていたグローバル版と同じ（日本独自モデルはありません）とのことですが、僕が装着した限りでは意外と違和感はありませんでした。

鼻あての調整ができるモデルもありますので、結構色んな人にマッチするかと思います。

ラインナップも豊富。7万3700円から

Photo: 小暮ひさのり

登場のっけから、ラインナップも豊富です。

Ray-Ban Meta (Gen 2)は、サングラスと度付きレンズ対応のオプティカルの2ラインナップ。

サングラスモデルとしては「Wayfarer（ウェイファーラー）」、「Skyler（スカイラー）」、「Headliner（ヘッドライナー）」の3スタイル展開。サングラスレンズ、クリアレンズ、偏光レンズ、紫外線に応じて変化する調光レンズなども選べますよ。

Photo: 小暮ひさのり

調光レンズは紫外線を当てるとあっという間にサングラス仕様になっていました。さすがいいレンズだ。速さが違う。

これら、サングラスシリーズの価格は7万3700円からとなっています。

Photo: 小暮ひさのり

ちなみに、度付きレンズ対応のオプティカルモデルが「Ray-Ban Meta Blayzer Optics（ブレイザー オプティクス）」と「Ray-Ban Meta Scriber Optics（スクライバー オプティクス）」。

度付きレンズで運用したいならこっちですね。価格は8万2500円です。

Photo: 小暮ひさのり

アクティビティシーンでは、Oakleyシリーズを。

「Oakley Meta HSTN（ハウストン）」と「Oakley Meta Vanguard（ヴァンガード）」。それぞれカラバリとレンズのバリエーションも展開されます。価格はHSTNが7万7220円から、Vanguardが9万6580円です。

価格的にはさすがに…高級路線だなぁと。

でも、メガネとしての機能（しかも作りが良い）に加えて、AI支援にカメラに、スピーカーに、マイクに…とあらゆる機能が拡張されているわけで、この値段は納得感がありますね。

日本市場でもやっと本格的に「選べる」ようになったAIスマートグラス。今がはじめどきだと思うのです。

Source: Meta