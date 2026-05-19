【クロスワードパズルクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ 便利なサービスがヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている言葉でも、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
・た □ こ（縦の言葉）
・は □ た □（横の言葉）
・き □ ね（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は「便利なサービス」に関わる名称です。
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▼解説
それぞれの言葉に「い」と「つ」を入れると、次のようになります。
・たいこ（太鼓）
・はいたつ（配達）
・きつね（狐）
今回のカギは、横の「はいたつ」という言葉でした。これに気づければ、縦の楽器「たいこ」や、昔話でもおなじみの動物「きつね」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる爽快感で、脳をポジティブに刺激していきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている言葉でも、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・た □ こ（縦の言葉）
・は □ た □（横の言葉）
・き □ ね（縦の言葉）
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正解：「い」「つ」正解は「い」「つ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「つ」を入れると、次のようになります。
・たいこ（太鼓）
・はいたつ（配達）
・きつね（狐）
今回のカギは、横の「はいたつ」という言葉でした。これに気づければ、縦の楽器「たいこ」や、昔話でもおなじみの動物「きつね」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる爽快感で、脳をポジティブに刺激していきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)