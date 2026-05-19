【レポート】二宮和也＆オードリー若林正恭『シークレットNGハウス Season2』イベントに登壇！「今回はみんな本当に攻めてる」

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『シークレットNGハウス Season2』配信直前イベントが5月19日に行われ、二宮和也、オードリー・若林正恭が登壇した。

■「ハラハラドキドキがまた感じられるんだなと思うとすごくうれしくて」（二宮和也）

会場には公式SNS、エンタメ媒体などで行われた募集に当選した約160人の観客が来場。そんな熱気あふれる空間にやってきた二宮は「ついにこの『シークレットNGハウス』の2が配信されるということで。この作品の醍醐味となるハラハラドキドキがまた感じられるんだなと思うとすごくうれしくて。参加してすごく楽しかったです」と挨拶。

若林も「続編があって非常にうれしい気持ちでございます。内容もパワーアップしてるんでぜひよろしくお願いします」と呼びかけ。二宮も「このふたりが並んでるだけでも、始まるっていう感じがしますね」と身を引き締めている様子だった。

さらにシーズン1の反響について質問された二宮が「芸人さんからも出たいという話があって。それこそPrime Videoで、ハナコ秋山さんと一緒に番組をやっているんですけど、秋山さんが出たいと言われたんですけど、まだ（スタッフに）言えてなかった」と冗談めかすと、若林も「どういうシステムになってるのかとか、どういう収録の仕方なんですかというのはよく聞かれますね。それとシーズン1に出た人から、“難しいよ”みたいな感じのクレームに近い感想がすごい多かったですね」とクイズの難易度の高さを口にした。

シーズン2ではあらたに、ステージごとに「クイズ番組形式」や「記者会見形式」といったシチュエーションが設けられ、ゲーム性がさらにパワーアップ。若林が「やはりシーズン1をやったことで、プレイヤーの読みがどんどん深くなっていて、ニノさんと僕で空き時間に設定を考えなくてはならないくらい場面がありました。放送作家のギャラ欲しいぐらい（笑）。収録時間も押してしまった」と笑ってみせる。

また、シーズン2には、佐藤健や本田翼をはじめとする豪華ゲストが回答者として参戦することが決定。ゲストの印象や撮影中のエピソードについて、まず若林が「一ノ瀬（美空）さんがすごかったですね。シーズン1のときは若い子が大人に混じって、結構シビアな削られ方をしてた印象だったんで、一ノ瀬さんもそうなるかなとか思ってたんですけど、これは観ていただいたら皆さんびっくりすると思います」と説明。

さらに佐藤健について若林が「佐藤健さん、ファーストステージはすごい勝ちに来る目をしていて。映画のラストシーンを撮るような感じで、剣が見えました」と語ると、二宮も「ただ呼ばれたから、ちょっと遊ぼうかなという感じじゃないんですよ。お呼ばれされた感じが全くなかった」と佐藤健の真剣振りを述懐。若林も「本当に面白くて。やっぱりこの世界を生き抜いてきた人たちの駆け引きがすごくて。シーズン1からだいぶグレードアップしてると思います」と続けた。

■「ステージのところとかは、結構ニノさんがアイデアを出してましたね」（若林正恭）

今シーズン最大の注目ポイントは、MCの二宮と若林が自らスタッフとともにアイデアを出し合い、ルール作りに参加しているところ。若林が「ステージのところとかは、結構ニノさんがアイデアを出してましたね」と語ると、二宮も「記者会見のところは本当に記者さんに来ていただいて、その流れをそのまま記事で書いてもらったりもして、そういうのは楽しかったですね」と振り返った。

さらにパワーアップした部分について「黙ってたら得、という場所が1個もなくなったっていうのはかなりグレードアップしたところだと思います。みんな普通にずっとしゃべってるんで。そのなかでNGをくぐり抜けてるということで、レベルもすごく高くなってました」と若林はコメント。

続けて二宮が「やはりシーズン1を観て来られた方ばかりなので。“しゃべってないことが最大の防御”というか、観ていても『もっと攻めたらいいのに』と思う瞬間が絶対にあったと思うんですよ。でも今回はみんな本当に攻めてるし。あと逆に攻めてない、ということで言うと本田翼。これはね、見てもらったらわかるんですけど、本当に本田翼さんという感じで。ある種の攻めてない感じはあの人にしかできないですね」と語ると、若林は「ほんわかしつつも、本田さんと一ノ瀬さんの攻防がすごかったですね」と見どころをアピールした。

この日は、番組初となる一般客を招いてのイベントを実施。大勢で配信番組を観るという貴重な機会にちなみ、「もし自分なら、この番組を誰と一緒に観たいか？」という質問も。それには二宮が「放送作家の人たちの職人の目線で一緒に観てみたい」と語ると、若林も「頭がいい人たちと観たい。たとえばクイズノックの人たちとか…でも本当はエンタメはひとりで集中して観たいんですけどね」とぶちまけて会場の笑いを誘った。

■二宮、若林が「最近、自分のなかでパワーアップしたこと」は？

イベント終盤では、番組の“パワーアップ”にちなみ、「最近、自分のなかでパワーアップしたこと」について発表するコーナーも。

まず若林が「“勘”ですね。年齢も重ねてきて、いろんな経験をさせてもらうなかで、こういう特番があったときにきっとシーズン2があるだろうなというのが勘でわかるようになってきました」と返答。その“勘”をもとにした本番組の今後については「シーズン3までは本当にあると思います。その先はわからないですが」と回答して会場を沸かせた。

二宮は「体力」と回答すると、会場からも納得したような声が。「今ツアーを回ってるんですけど。この北海道、名古屋、福岡、大阪、東京も1回やらせてもらったんですけど、もう大阪以外最終日も日帰りで帰って、次の日は朝から働いてるんですよ。みんなから“今、忙しいでしょ”と言われるんですけど、もうそんなテンションじゃないぐらい忙しいです。でも全然大丈夫です」と説明。

さらに「なんか大丈夫になってきてますね。基本的にこのツアーが二宮の1年の総運動量なわけなので、体力作りしてるとかじゃないんですが、やってみると意外に大丈夫。あと声援はやっぱり素晴らしいなと思いました。あれがなかったらこんなに歌って踊ってないんだろうなと思いました。それは僕だけではなく、みんなも一緒。だから働いてないのはリーダーくらいじゃないですか？」と続け、会場を沸かせた。

最後に、配信を楽しみにしている視聴者へ向けて、若林が「やはりシーズン1から相当パワーアップしてると思うんで、すべてのステージをお楽しみいただけると思います。皆さんもぜひ参加してる気持ちでご覧いただきたいと思います」とメッセージ。

二宮も「若林さんによると3が決定しているらしいので」と冗談めかしつつも、「とにかく本当にパワーアップしてるというか、そもそものルールが変わってきているので。この1も2も合わせて、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひともふたつ含めて楽しんでいただきたいと思います」と呼びかけ、イベントを締めくくった。

『シークレットNGハウス Season2』は、5月22日からPrime Videoで独占配信。

■【動画】『シークレットNGハウス Season2』予告編

■番組情報

Prime Video『シークレットNGハウス Season2』

配信日：5月22日（金）よりPrime Videoにて独占配信

話数：全4話

MC：二宮和也、若林正恭（オードリー）

プレイヤー：佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー） 、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）

(C)Octagon

■【画像】『シークレットNGハウス Season2』の本ビジュアル

■関連リンク

Prime Video 公式サイト

https://www.amazon.co.jp/primevideo