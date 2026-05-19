元Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰで俳優・中島裕翔が１９日、都内で行われた、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日公開）のジャパンプレミアに出席。４月に俳優・新木優子との結婚を発表後、初の公の場となった。

シリーズ７年ぶりの劇場最新作となる今作のイベントで、会場には主人公・マンダロリアンを演じたペドロ・パスカルとジョン・ファヴロー監督も登場。シリーズの大ファンで、日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は「皆さんスター・ウォーズが映画館に帰ってきました！素敵な冒険に連れてってくれる映画でした」と興奮気味に語り、キャスト陣へ、マンダロリアン、グローグーがデザインされた和傘をプレゼントした。

先に贈呈されたファヴロー監督は「ビューティフル」と思わず感嘆。パスカルは自分の分の和傘が無いと思ってしまったようで、「今ヤキモチをやいてしまったのでうれしいです。もう一つ持ってるのかなって思わず見ちゃいました」とおちゃめに喜びを示した。

中島は、和傘には「大切な人を守る」という意味が込められているとし「まさにマンダロリアンとグローグーの関係性に通ずるなということでプレゼントさせていただきました」と笑顔で語った。