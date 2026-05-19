阪神高速道路と西日本高速道路（NEXCO西日本）は、第二神明道路と阪神高速3号神戸線でリニューアル工事を実施するため、20日午前4時から終日通行止めを行う。期間は28日午前6時までの8日間で、土日も含まれる。周辺道路では渋滞が予想されており、公共交通機関の利用などを呼びかけている。

通行止めとなるのは、第二神明道路・須磨インターチェンジ（IC）から阪神高速3号神戸線・湊川までの上下線約5.3キロ。あわせて阪神高速湾岸（垂水）線の上下線約1.2キロも、25日午前6時までの5日間通行止めとなる。





（画像提供：阪神高速 / NEXCO西日本）

さらに、第二神明の高丸ICと須磨ICの間も、20日午前4時から28日午前6時まで昼夜連続で車線規制が行われる。

阪神高速によると、3号神戸線（月見山〜湊川）は1969年の供用開始から50年以上が経過。舗装や橋の継ぎ目部分などの老朽化が進み、このまま損傷が進行すると、路面陥没など重大な事故につながる恐れがあるという。NEXCO西日本管轄の第二神明道路についても、1970年の全線開通から半世紀以上が経過し、老朽化による損傷が顕著に見られるようになったという。



工事では舗装の全面打ち替えや橋の継ぎ目部分の補修などを行い、安全性や走行性の向上を図る。

工事期間中は、須磨出口や湊川出口周辺を中心に一般道へ流入する車両の増加が見込まれ、国道2号や県道21号などで渋滞が予測されている。阪神高速とNEXCO西日本は「車の利用を控え、鉄道など公共交通機関の利用や、利用時間帯の変更を検討してほしい」としている。

通行止めの予告表示 阪神高速3号神戸線柳原（西行）料金所