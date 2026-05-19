SBI新生銀行、個人向け国債×預金利用で現金特典
SBI新生銀行は5月14日から、「個人向け国債購入＆SBIハイパー預金の開設でもれなく3,000円プレゼントキャンペーン」を開始した。期間は8月31日まで。
個人向け国債×SBIハイパー預金キャンペーン
現在、市場金利の上昇により個人向け国債に注目が集まっている。今回のキャンペーンは、こうした金利環境を背景に、SBI証券での個人向け国債の取引とSBIハイパー預金の利用を組み合わせ、効率的な資産運用を応援する企画となっている。
キャンペーン参加には、期間中に特設ページなどから事前エントリーを行うことが必要。さらに新規に「SBIハイパー預金」を開設して8月末時点で10万円以上の残高を維持し、かつSBI証券で対象の個人向け国債を合計100万円以上買い付けることも条件となる。この3つの条件をすべて満たすと、もれなく現金3,000円をプレゼントする。
市場金利の上昇を背景に、個人向け国債への関心が高まっている。近年は各金融機関で資産運用関連のキャンペーンが増えており、金利や条件を比較しながら活用する動きも広がりそうだ。
個人向け国債×SBIハイパー預金キャンペーン
現在、市場金利の上昇により個人向け国債に注目が集まっている。今回のキャンペーンは、こうした金利環境を背景に、SBI証券での個人向け国債の取引とSBIハイパー預金の利用を組み合わせ、効率的な資産運用を応援する企画となっている。
市場金利の上昇を背景に、個人向け国債への関心が高まっている。近年は各金融機関で資産運用関連のキャンペーンが増えており、金利や条件を比較しながら活用する動きも広がりそうだ。