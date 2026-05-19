『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』、5・20にYouTube公開へ “青りんごの日”に一夜限りの配信
Mrs. GREEN APPLEが20日午後8時30分より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 をプレミア公開する。
【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）
同日は、バンド初ライブを開催したことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。
公開されるのはライブ本編全19曲。一度限りの公開となり、アーカイブ配信は予定されていない。
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。その模様を収録した映像作品が、2025年7月8日にリリースされた。
メンバーの大森元貴（ボーカル／ギター）、若井滉斗（ギター）、藤澤涼架（キーボード,フルート）に加え、ドラム、ベース、パーカッション、さらに管弦楽器隊を含む総勢15人による大編成で、全19曲を新たなアレンジで披露。サーカスに着想を得て、あえて同一会場で常設公演として行うことにより、セットにこだわり、その日その日のライブでオーガニックな音楽を楽しむことを目的とした画期的なエンターテインメントとなっている。
なおミセスは、先々のライブプランのひとつとして、来年2027年に大幅に公演数を増やし、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することも発表している。
【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）
同日は、バンド初ライブを開催したことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。
公開されるのはライブ本編全19曲。一度限りの公開となり、アーカイブ配信は予定されていない。
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。その模様を収録した映像作品が、2025年7月8日にリリースされた。
なおミセスは、先々のライブプランのひとつとして、来年2027年に大幅に公演数を増やし、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することも発表している。