東京ドームシティアトラクションズ、イベント開催の見合わせを発表 4月に作業中女性が死亡 営業休止続く
東京ドームシティアトラクションズの公式Xが19日、更新され、予定していたイベントの開催を見合わせると発表した。同施設を巡っては、4月21日に遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故が発生し、当面の間営業を休止する措置が取られている。
【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ
投稿では「【勝利の女神:NIKKE × 東京ドームシティ アトラクションズ『遊園地を奪還せよ、指揮官！』今後の開催に関して】」と書き出し「4月21日(火)に園内で発生した事故に伴い、東京ドームシティ アトラクションズで開催を予定しておりました、勝利の女神:NIKKE × 東京ドームシティ アトラクションズ『遊園地を奪還せよ、指揮官！』は、慎重に協議を重ねた結果、開催を見合わせる運びとなりました」と伝えた。
続けて「楽しみにしていただいた皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」と謝罪。「今後につきましては、詳細が決まり次第、本アカウントならびに勝利の女神:NIKKE公式X、公式サイトにて改めてご案内いたします。皆さまの安全を最優先に考慮した上での判断となりますため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ
投稿では「【勝利の女神:NIKKE × 東京ドームシティ アトラクションズ『遊園地を奪還せよ、指揮官！』今後の開催に関して】」と書き出し「4月21日(火)に園内で発生した事故に伴い、東京ドームシティ アトラクションズで開催を予定しておりました、勝利の女神:NIKKE × 東京ドームシティ アトラクションズ『遊園地を奪還せよ、指揮官！』は、慎重に協議を重ねた結果、開催を見合わせる運びとなりました」と伝えた。