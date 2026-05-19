任天堂はスマートフォン向けゲームアプリ『Pictonico!（ピクトニコ）』が5月28日に配信されることが発表された。あわせて、App StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付が開始されている。

【画像】写真を活用したさまざまなミニゲーム一覧

本作は、スマートフォンやタブレットに保存された写真を活用して遊ぶ“瞬間アクションゲーム”。アプリがミニゲームに適した顔の写真を自動でピックアップし、保存済みの画像をその場でゲーム素材に変換する仕組みとなっている。

写真の選択方法は柔軟で、「すべての写真」から自動で選ぶほか、旅行など特定期間の写真や、ユーザーが個別にフォルダ分けした写真を対象にすることもできる。友人や家族と集まった場でその場で撮影した写真だけを使い、即座に遊ぶことも可能だ。

アプリ本体は無料で、3種類のミニゲームを楽しめる。さらに有料の追加パックを購入することで、最大80種類のミニゲームをプレイ可能になる。パックは「ゲームパックVol. 1」（800円／税込）と「ゲームパックVol. 2」（600円／税込）が用意されており、それぞれ異なるミニゲームが収録されている。

遊び方は、進行に応じて難易度が上がる「ステージ」、一度のミスも許されない「スコアアタック」など複数のモードを用意。短時間で遊べるものから本格的に挑戦できるものまでそろう。今日の運勢を占う「フォトくじ」機能も搭載されている。

なお、使用された写真がサーバーに送信されることはない。初回起動時やゲームパック購入時など、一部の処理でのみ一時的に通信が発生する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）