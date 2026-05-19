◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日 両国国技館）

日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が西幕下59枚目の春雷（21＝立浪部屋）を押し出しで破った。

立ち合いから相手を突き起こし、強烈な喉輪などで攻めた。「今日は自分の相撲が取れた。しっかり突き放して相撲が取れた」。最後は力強く押し出した。

3連勝で3勝2敗とした。「だいぶ慣れてきた」。兄弟子の獅司（29＝雷部屋）には場所前から稽古で胸を借りている。デビューから連敗発進に「なんで緊張する。あなた強い」と励まされたといい、「うれししです」と笑った。

雷親方（元小結・垣添）からは「5連勝しろ」と激励を受けた。横綱・大の里の3学年後輩で昨年の国民スポーツ大会成年男子で準優勝などの実績を持つ22歳。残り2番へ「あと2連勝します！」と意気込んだ。

◇火雷 紅莉栖（ほのいかづち・くりす、本名リ・ビル・クリストファー）2003年（平15）7月16日生まれ、川崎市出身の22歳。幼少期はバスケットボールや空手をやっていたが、地元の川崎相撲クラブで相撲を始め神奈川・向の岡工を経て日体大へ。4年時は相撲部主将を務め、国民スポーツ大会成年男子で2位、全国学生選手権でも個人3位。大学OBの雷親方の勧誘もあり、雷部屋に入門。幕下最下位格付け出しで26年夏場所初土俵。得意は突き、押し。家族はフィリピン出身の母、姉。1メートル90、163キロ。