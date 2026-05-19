ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】出羽グリーンロード一部区間の通行止め解除 秋… 【続報】出羽グリーンロード一部区間の通行止め解除 秋田市河辺和田で１８日昼すぎに起きた林野火災の影響 【続報】出羽グリーンロード一部区間の通行止め解除 秋田市河辺和田で１８日昼すぎに起きた林野火災の影響 2026年5月19日 13時10分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田市河辺和田で１８日昼すぎに起きた林野火災の影響で通行止めとなっていた出羽グリーンロードの河辺神内と雄和平尾鳥の間は１９日正午に通行規制が解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 湯沢市で今年初の真夏日予想 高気圧に覆われ秋田県内は朝から気温上昇 熱中症対策を 秋田市河辺の林野火災は鎮圧 延焼のおそれなくなる 出羽グリーンロード一部区間の通行止続く パラ水泳・保坂幸平選手（秋田南高・1年）ワールドシリーズ出場へ 世界に挑む思いは 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 配線, フローリング, 鎌倉, ホテル, 伊東市, 床暖房, 商店街, 寺田屋, 老人ホーム