元迷惑系YouTuberで現在奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年5月18日にXを更新し、政務活動費を返納したことを明かした。

へずま氏は25年7月の奈良市議選で当選していた。

Xでへずま氏は「政務活動費を返納してきました」と、地方議会の議員が政務活動を行うために交付される公費である政務活動費の返納を報告。

また、「返納通知書・領収書」と書かれた書類を手に「金額は一年目の56万円です」と明かし、「これを後3年繰り返せば合計で奈良市の税金が320万円近く浮きます」と説明した。

返納した理由については、「政務活動を使って奈良を良くしてと言う声もありますが自分は月々のお給料に満足しています」とし、「奈良の方々に本当に感謝しています。だからこの行動は自分の気持ちです」とした。

次のポストでへずま氏は、「コピー代や交通費などで皆さん使われるみたいですが奈良市議会のお給料は他と比べ高いので政務活動費を使わずともお給料の範囲内でできます」と説明し、「自分がこれをやり出すとキレる議員もいるでしょうが正解も不正解もありません。これは自分の考えです」と自身の意思であることを強調した。